Трек Майкла Джексона возглавил чарт на Хэллоуин

Украинский певец Майкл Джексон в клипе Thriller Фото: скриншот

Песня певца Майкла Джексона возглавила чарт на Хэллоуин. Легендарный трек "Thriller" поднялся на первое место в рейтинге Apple Music США.

Об этом пишут на thatgrapejuice.net.

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"Thriller" Майкла Джексона возглавил чарт

Каждый год на Хэллоуин люди по всему миру вспоминают о жуткой песне Майкла Джексона "Thriller". Король поп-музыки выпустил ее в 1982 году.

Впрочем, и в этом году она возглавила американский чарт Apple Music, в мировом же держится на втором месте. Клип и трек можно назвать гимном сезона.

Топ-100 песен мира в Apple Music. Фото: скриншот

Напомним, фильм, который снимают о певце Майкле Джексоне, должен собрать миллиардные кассы. Также мы рассказывали о лучших музыкальных дуэтах артиста.