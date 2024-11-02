Трек Майкла Джексона возглавил чарт на Хэллоуин

Жуткая песня Майкла Джексона на первом месте в Apple Music
Песня певца Майкла Джексона возглавила чарт на Хэллоуин. Легендарный трек "Thriller" поднялся на первое место в рейтинге Apple Music США.
Об этом пишут на thatgrapejuice.net.
"Thriller" Майкла Джексона возглавил чарт
Каждый год на Хэллоуин люди по всему миру вспоминают о жуткой песне Майкла Джексона "Thriller". Король поп-музыки выпустил ее в 1982 году.
Впрочем, и в этом году она возглавила американский чарт Apple Music, в мировом же держится на втором месте. Клип и трек можно назвать гимном сезона.
Напомним, фильм, который снимают о певце Майкле Джексоне, должен собрать миллиардные кассы. Также мы рассказывали о лучших музыкальных дуэтах артиста.
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