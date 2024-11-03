Загадкова ясновидиця вважає себе дружиною Майкла Джексона

Американський співак Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson

Американська ясновидиця, медіум та духовний консультант Кетлін Робертс стверджує, що вона є реінкарнацією легендарної акторки Мерилін Монро. Також за словами жінки, вона в серйозних стосунках з королем попмузики Майклом Джексоном, який пішов з життя у 2009 році.

Про це пише видання The Mirror US.

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Медіум стверджує, що одружена з духом Майкла Джексона. За словами жінки, вона сподобалась покійному співаку, бо той завжди любив Мерилін Монро. А Робертс вважає себе її реінкарнацією. Втім, візуально спільного між ясновидицею та легендою світового кінематографа не так і багато.

Духовний консультант Кетлін Робертс вважає себе Мерилін Монро. Фото: Instagram/paranormajeankr

Щодо Майкла Джексона, то жінка запевняє — вона годує його солодощами, які попкороль обожнює. Кетлін наполягає на тому, що вона при здоровому глузді та каже абсолютну правду.

"Він багато розмовляє зі мною, чого я не очікувала від сором’язливого чоловіка, якого бачив по телевізору всі ті роки, коли я був фанаткою. Він залишається одержимим мною. Тож він обожнює їсти в мене, а саме печиво. Він лається набагато більше, ніж я очікувала", — зізналась містична дружина Майкла Джексона.

Кетлін Робертс веде самітницький тип життя. Фото: Instagram/paranormajeankr

За словами ясновидиці, інтиму в неї з духом Майкла Джексона не має. Хоча, запевняє Кетлін, спроби з її боку були.

"Він дуже владний і вказує на такі речі, як недоліки та помилки, які я роблю. Я припускаю, що він отримав це від свого батька, тому намагаюся не помічати цього. Тому що я люблю його, і я теж не ідеальна", — підсумувала жінка.

Зазначимо, що Майкл Джексон був одружений двічі (Ліза Марі Преслі та Деббі Роу). В нього троє дітей: донька та двоє синів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Майкла Джексона посіла перше місце в Apple Music. Також ми розповідали про п’ятірку найкращих дуетів Майкла Джексона.