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Ясновидящая заявила, что замужем за Майклом Джексоном

3 ноября 2024 00:30
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Загадочная ясновидящая считает себя женой Майкла Джексона
Американский певец Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Американская ясновидящая, медиум и духовный консультант Кэтлин Робертс утверждает, что она является реинкарнацией легендарной актрисы Мэрилин Монро. Также по словам женщины, она в серьезных отношениях с королем поп-музыки Майклом Джексоном, который ушел из жизни в 2009 году.

Об этом пишет издание The Mirror US.

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Кэтлин Робертс считает себя женой Майкла Джексона

Медиум утверждает, что замужем за духом Майкла Джексона. По словам женщины, она понравилась покойному певцу, потому что тот всегда любил Мэрилин Монро. Робертс же считает себя ее реинкарнацией. Впрочем, визуально общего между ясновидящей и легендой мирового кинематографа не так уж много.

Кэтлин Робертс
Духовный консультант Кэтлин Робертс считает Мэрилин Монро. Фото: Instagram/paranormajeankr

Что касается Майкла Джексона, то женщина уверяет — она кормит его сладостями, которые поп-король обожает. Кэтлин настаивает на том, что она в здравом уме и говорит абсолютную правду.

"Он много разговаривает со мной, чего я не ожидала от застенчивого мужчины, которого видел по телевизору все те годы, когда я была фанаткой. Он остается одержим мной. Поэтому он обожает есть у меня, а именно печенье. Он ругается гораздо больше, чем я ожидала", — призналась мистическая жена Майкла Джексона.

Кэтлин Робертс
Кэтлин Робертс ведет затворничий тип жизни. Фото: Instagram/paranormajeankr

По словам ясновидящей, интима у нее с духом Майкла Джексона нет. Хотя, уверяет Кэтлин, попытки с ее стороны были.

"Он очень властный и указывает на такие вещи, как недостатки и ошибки, которые я делаю. Я предполагаю, что он получил это от своего отца, поэтому стараюсь не замечать этого. Потому что я люблю его, и я тоже не идеальна", — подытожила женщина.

Отметим, что Майкл Джексон был женат дважды (Лиза Мари Пресли и Дебби Роу). У него трое детей: дочь и двое сыновей.

Напомним, ранее мы писали, что песня Майкла Джексона заняла первое место в Apple Music. Также мы рассказывали о пятерке лучших дуэтов Майкла Джексона.

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