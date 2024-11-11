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Дату релиза фильма о Майкле Джексоне перенесли

11 ноября 2024 00:30
Ирина Воробьева - Редактор
Премьеру фильма о Майкле Джексоне перенесли
Американский певец Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson
Ирина Воробьева - Редактор

Уже менее чем за полгода в кинотеатрах должен был выйти долгожданный биографический фильм "Майкл", рассказывающий о жизни поп-короля, певца Майкла Джексона. Впрочем, киностудия Lionsgate перенесла премьеру байопика.

Об этом сообщает издание NewsCentral.

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Премьеру фильма о Майкле Джексоне перенесли

Релиз фильма был запланирован на 18 апреля 2025 года. Впрочем, теперь "Майкл" выйдет на большие экраны 3 октября 2025-го. О задержке объявила стоящая за проектом студия Lionsgate, к которому приковано внимание как поклонников артиста, так и представителей индустрии.

На биографический фильм "Майкл", в котором главную роль сыграл племянник поп-короля, Джафар Джексон, в киностудии большие надежды. До этого она выпускала байопики о таких легендарных артистах, как Элвисе Пресли, Элтоне Джоне и Фредди Меркьюри. Промо кампанией занимается студия Universal. По ожиданиям продюсеров, фильм должен собрать в кинопрокате более миллиарда долларов.

"Майкл" покажет разные аспекты жизни и карьеры Джексона, включая его юридические споры. Примечательно, что в фильме будет рассмотрен судебный процесс 1993 года, в котором певца обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Дело он урегулировал. А также судебный процесс 2005 года в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где Джексон был оправдан по отдельным обвинениям в сексуальном насилии над детьми.

Отметим, что певец скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни в своем доме недалеко от Лос-Анджелеса. Причиной послужило глубокое опьянение от употребления пропофола и бензодиазепинов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дети Майкла Джексона приехали на похороны его брата. Также мы писали о пятерке лучших дуэтов Майкла Джексона.

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