Дантес потролив депутатів — деталі

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес прокоментував позапланові "канікули" у Верховній Раді України через ймовірну атаку Росії. Музиканта обурило те, що депутати ніяк не подумали про безпеку киян, які живуть та працюють в центрі.

Про це він розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Музикант зранку поділився із шанувальниками новиною про те, що сьогодні, 22 листопада, ВРУ скасувала засідання через небезпеку ймовірного удару Росії.

Співака обурило те, що нардепи попіклувалися про себе, проте забули, що в центрі Києва працює та навчається багато українців, які також потребують безпеки.

"Знаєте, що мене сильно веселить, але це істерична радість: урядовий квартал попередили, що сьогодні може бути обстріл. Депутати не виходять на роботу, скасували засідання. А що з приводу людей, які працюють в центрі? Може в школи хтось ходить? А пох*р! Головне засідання скасувати. Котики, наша Верховна Рада, тримайтеся там. Головне, щоб з вами було все добре", — потролив депутатів Дантес.

Володимир Дантес обурений "канікулами" ВРУ. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше артист розповідав про те, як зустрічає кохану із відпустки. А також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.