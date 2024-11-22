Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Дантес різко відреагував на "канікули" Верховної Ради arrow

Дантес різко відреагував на "канікули" Верховної Ради

22 листопада 2024 10:30
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Дантес потролив депутатів — деталі
Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відомий український співак Володимир Дантес прокоментував позапланові "канікули" у Верховній Раді України через ймовірну атаку Росії. Музиканта обурило те, що депутати ніяк не подумали про безпеку киян, які живуть та працюють в центрі.

Про це він розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дантес про рішення ВРУ

Музикант зранку поділився із шанувальниками новиною про те, що сьогодні, 22 листопада, ВРУ скасувала засідання через небезпеку ймовірного удару Росії.

Співака обурило те, що нардепи попіклувалися про себе, проте забули, що в центрі Києва працює та навчається багато українців, які також потребують безпеки.

"Знаєте, що мене сильно веселить, але це істерична радість: урядовий квартал попередили, що сьогодні може бути обстріл. Депутати не виходять на роботу, скасували засідання. А що з приводу людей, які працюють в центрі? Може в школи хтось ходить? А пох*р! Головне засідання скасувати. Котики, наша Верховна Рада, тримайтеся там. Головне, щоб з вами було все добре", — потролив депутатів Дантес.

Дантес розкритикував канікули ВРУ
 Володимир Дантес обурений "канікулами" ВРУ. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше артист розповідав про те, як зустрічає кохану із відпустки. А також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.

Володимир Дантес нардепи українські зірки атака соцмережі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:27 Не хотів вчитися — на Одещині дядько проломив голову школяру

11:16 Один із КПП на кордоні з Румунією не пропускає авто — яка причина

11:02 Опалення дровами — чим не можна топити в домі

10:57 Працівники Одеського ТЦК торгували відстрочками — деталі схеми

10:56 Експерти розкрили дані про нову ракету "Орешнік" — що там не так

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

10:23 У Миколаєві комунальник наводив ракети на місто — подробиці

10:19 У мережі показали рівень готовності Подільського мосту — фото

10:06 Культові речі часів СРСР — скільки коштує раритетний одяг на OLX

09:53 Доля Пушкіна в Одесі — на чий бік стала ЮНЕСКО

11:27 Не хотів вчитися — на Одещині дядько проломив голову школяру

11:16 Один із КПП на кордоні з Румунією не пропускає авто — яка причина

11:02 Опалення дровами — чим не можна топити в домі

10:57 Працівники Одеського ТЦК торгували відстрочками — деталі схеми

10:56 Експерти розкрили дані про нову ракету "Орешнік" — що там не так

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

10:23 У Миколаєві комунальник наводив ракети на місто — подробиці

10:19 У мережі показали рівень готовності Подільського мосту — фото

10:06 Культові речі часів СРСР — скільки коштує раритетний одяг на OLX

09:53 Доля Пушкіна в Одесі — на чий бік стала ЮНЕСКО

09:53 РФ вперше вдарила по Сумах "Шахедами" зі шрапнеллю — є загиблі

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото