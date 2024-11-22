Дантес потроил депутатов.

Дантес резко отреагировал на "каникулы" Верховной Рады
Известный украинский певец Владимир Дантес прокомментировал внеплановые "каникулы" в Верховной Раде Украины из-за вероятной атаки России. Музыканта возмутило то, что депутаты никак не подумали о безопасности киевлян, которые работают и живут в центре.
Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram .
Дантес о решении ВРУ
Музыкант утром поделился с поклонниками новостью, что сегодня, 22 ноября, ВРУ отменила заседание из-за опасности предполагаемого удара России.
Певца возмутило то, что нардепы позаботились о себе, однако забыли, что в центре Киева работает и учится много украинцев, которые также нуждаются в безопасности.
"Знаете, что меня сильно веселит, но это истерическая радость: правительственный квартал предупредили, что сегодня может быть обстрел. Депутаты не выходят на работу, отменили заседания. А что по поводу людей, которые работают в центре? Может в школы кто-то ходит? А пох*р! Главное заседание отменить. Котики, наша Верховная Рада, держитесь там. Главное, чтобы с вами было все хорошо", — потролил депутатов Дантес.
Напомним, ранее артист рассказывал о том, как встречает возлюбленную из отпуска. А также Дантес и Кацурин сняли романтическое видео на фоне Карпат.
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