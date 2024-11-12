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Брітні Спірс налагодила стосунки з одним із синів

12 листопада 2024 11:45
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Брітні Спірс помирилась із сином Джейденом Джеймсом
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Американська співачка Брітні Спірс помирилася зі своїм сином Джейденом Джеймсом Федерлайном. Зірка не підтримувала із ним стосунки впродовж багатьох років.

Про це пише Page Six, посилаючись на власні джерела.

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Джерело повідомляє, що 18-річний хлопець "повернувся до Каліфорнії", де живе його зіркова мати.  Минулого року юнак переїхав на Гаваї з братом Шоном Престоном Федерлайном та їхнім батьком Кевіном Федерлайном.

"Брітні в захваті від того, що її дитина повернулася. Все рухається в правильному напрямку. Вони проводять багато часу разом", — розповів один з інсайдерів. 

Брітні Спірс помирилась з сином
Співачка Брітні Спірс із синами Шоном Престоном й Джейден Джеймсом. Фото: instagram.com/britneyspears

Примирення співачки із сином відбулося через шість місяців після того, як з'явилася новина про те, що Спірс подзвонила синам на День матері.

Колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн переїхав із Джейденом та іншими дітьми на Гаваї в серпні 2023 року після того, як його дружина, Вікторія Прінс, отримала роботу тренера з волейболу в своїй альма-матер, Гавайському університеті.

Спірс погодилась на переїзд своїх дітей, але не бачила їх перед від'їздом. Вони не спілкувалися більше року.

Джейден розповідав про свої стосунки з матір'ю під час рідкісного інтерв'ю у вересні 2022 року.

"Я просто хочу, щоб їй стало краще психічно. Коли їй стане краще, я дуже хочу побачити її знову і помиритися", — зізнавався хлопець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто зі знаменитостей надихає Брітні Спірс. Також ми писали, що сестру Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.

Брітні Спірс закордонні зірки фото співачка діти

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