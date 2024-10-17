Брітні Спірс назвала своїх кумирів серед відомих зірок

Співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube

Відома американська співачка Брітні Спірс оприлюднила список знаменитостей, які її надихають. Зірка також зізналась, що сумує за дівочими вечірками у молодості.

Про це пише Page Six.

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Співачка в Instagram Stories назвала зірок, якими надихається. Серед перелічених імен, зокрема, була Памела Андерсон, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Дрю Беррімор і Каміла Кабельо.

"Я хотіла поділитися жінками, які мене надихають! Памела Андерсон — класична крихітка і здається такою милою!", — написала зірка.

Спірс також пригадала акторку Наталі Портман, з якою разом гуляла з її собакою. Співачка вважає Портман дуже крутою та талановитою.

"Захоплююсь співачкою Камілою Кабельо, адже вона дуже гарна і змушує мене голосно сміятися! Її особистість настільки мила і дивакувата, що я думаю, що бути дурною — це здорово!!! Хотіла б я бути більше схожою на неї", — додала поп-зірка.

Спірс також захоплюється моделлю Кайлі Дженнер.

"Це взагалі нормально бути такою гарненькою? Боже", — зазначила зірка.

Бізнесвумен та модель Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenne

Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.