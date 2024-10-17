Брітні Спірс назвала своїх кумирів серед відомих зірок

Брітні Спірс зізналась, хто із знаменитостей її надихає
Відома американська співачка Брітні Спірс оприлюднила список знаменитостей, які її надихають. Зірка також зізналась, що сумує за дівочими вечірками у молодості.
Про це пише Page Six.
Брітні Спірс про відомих акторок та співачок
Співачка в Instagram Stories назвала зірок, якими надихається. Серед перелічених імен, зокрема, була Памела Андерсон, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Дрю Беррімор і Каміла Кабельо.
"Я хотіла поділитися жінками, які мене надихають! Памела Андерсон — класична крихітка і здається такою милою!", — написала зірка.
Спірс також пригадала акторку Наталі Портман, з якою разом гуляла з її собакою. Співачка вважає Портман дуже крутою та талановитою.
"Захоплююсь співачкою Камілою Кабельо, адже вона дуже гарна і змушує мене голосно сміятися! Її особистість настільки мила і дивакувата, що я думаю, що бути дурною — це здорово!!! Хотіла б я бути більше схожою на неї", — додала поп-зірка.
Спірс також захоплюється моделлю Кайлі Дженнер.
"Це взагалі нормально бути такою гарненькою? Боже", — зазначила зірка.
Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.
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