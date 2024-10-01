Брітні Спірс розповіла про страшний випадок із каміном

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube

Відома американська співачка Брітні Спірс поділилася із шанувальниками подробицями шокуючого інциденту. Зірка невдало підпалила камін.

Про це пише Page Six.

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Поп-діва пригадала жахливий випадок з каміном, який стався із нею чотири роки тому.

"Я була у своїй кімнаті, увімкнула вогонь, і раптом він вибухнув мені в обличчя", — пригадала 42-річна співачка.

Зірка зізналася, що оскільки з її каміном "таке вже траплялося", вона зазвичай просить розпалити його свою охорону.

"Але цього разу я просто кинула все туди і спалах буквально дмухнув мені в обличчя. Вогонь спалив всі мої вії, брови та частину передніх прядок волосся", — шокувала подробицями співачка.

Співачка Брітні Спірс розповіла про страшний інцидент з каміном. Фото: instagram.com/britneyspears/

Тоді володарка "Греммі" отримала опіки другого або третього ступеня, і думала, що їй доведеться їхати до відділення швидкої допомоги, тому що її "обличчя було ніби у вогні". Заснути зірці тоді допомогло сильне знеболювальне.

"Мені було боляче торкатися телефону. Було боляче прикладати лід до обличчя. Було боляче доторкатися до чогось. Це тривало десь шість чи сім годин. Біль не зникав. Мені було дуже погано", — зізналась вона.

Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.