Бритни Спирс рассказала о страшном случае с камином

Американская певица Бритни Спирс. Фото: скриншот YouTube

Известная американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками подробностями шокирующего инцидента. Звезда неудачно подожгла камин.

Об этом пишет Page Six.

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Поп-дива вспомнила ужасный случай с камином, произошедшим четыре года назад.

"Я была в своей комнате, включила огонь, и вдруг он взорвался мне в лицо", — вспомнила 42-летняя певица.

Звезда призналась, что поскольку с ее камином "такое уже случалось", она обычно просит разжечь его свою охрану.

"Но в этот раз я просто бросила все туда и вспышка буквально дунула мне в лицо. Огонь сжег все мои ресницы, брови и часть передних прядей волос", — шокировала подробностями певица.

Певица Бритни Спирс рассказала о страшном инциденте с камином. Фото: instagram.com/britneyspears/

Тогда обладательница "Грэмми" получила ожоги второй или третьей степени, и думала, что ей придется ехать в отделение скорой помощи, потому что ее "лицо было как в огне". Уснуть звезде тогда помогло сильное обезболивающее.

"Мне было больно прикасаться к телефону. Было больно прикладывать лед к лицу. Было больно прикасаться к чему-то. Это продолжалось где-то шесть или семь часов. Боль не исчезала. Мне было очень плохо", — призналась она.

Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.