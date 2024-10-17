Бритни Спирс назвала своих кумиров среди известных звезд

Бритни Спирс призналась, кто из знаменитостей ее вдохновляет
Известная американская певица Бритни Спирс обнародовала список вдохновляющих ее знаменитостей. Звезда также призналась, что скучает по девичьим вечеринкам в молодости.
Об этом пишет Page Six.
Бритни Спирс об известных актрисах и певицах
Певица в Instagram Stories назвала вдохновляемыми звезд, которые ее вдохновляют. Среди перечисленных имен, в частности, были Памела Андерсон, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Дрю Бэрримор и Камила Кабельо.
"Я хотела поделиться женщинами, которые меня вдохновляют! Памела Андерсон — классическая малютка и кажется такой милой!", — написала звезда.
Спирс также припомнила актрису Натали Портман, с которой вместе гуляла с ее собакой. Певица считает Портман очень крутой и талантливой.
"Увлекаюсь певицей Камиллой Кабельо, ведь она очень красивая и заставляет меня громко смеяться! Ее личность настолько мила и странна, что я думаю, что быть глупой — это здорово!!! Хотела бы я быть больше похожей на нее", — добавила поп- звезда.
Спирс также увлекается моделью Кайли Дженнер.
"Это вообще нормально быть такой хорошенькой? Боже", — отметила звезда.
Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.
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