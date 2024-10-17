Бритни Спирс назвала своих кумиров среди известных звезд

Певица Бритни Спирс. Фото: скриншот YouTube

Известная американская певица Бритни Спирс обнародовала список вдохновляющих ее знаменитостей. Звезда также призналась, что скучает по девичьим вечеринкам в молодости.

Об этом пишет Page Six.

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Певица в Instagram Stories назвала вдохновляемыми звезд, которые ее вдохновляют. Среди перечисленных имен, в частности, были Памела Андерсон, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Дрю Бэрримор и Камила Кабельо.

"Я хотела поделиться женщинами, которые меня вдохновляют! Памела Андерсон — классическая малютка и кажется такой милой!", — написала звезда.

Спирс также припомнила актрису Натали Портман, с которой вместе гуляла с ее собакой. Певица считает Портман очень крутой и талантливой.

"Увлекаюсь певицей Камиллой Кабельо, ведь она очень красивая и заставляет меня громко смеяться! Ее личность настолько мила и странна, что я думаю, что быть глупой — это здорово!!! Хотела бы я быть больше похожей на нее", — добавила поп- звезда.

Спирс также увлекается моделью Кайли Дженнер.

"Это вообще нормально быть такой хорошенькой? Боже", — отметила звезда.

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenne

Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.