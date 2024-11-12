Бритни Спирс помирилась с сыном Джейденом Джеймсом

Бритни Спирс наладила отношения с одним из сыновей
Американская певица Бритни Спирс помирилась со своим сыном Джейденом Джеймсом Федерлайном. Они не общались больше года.
Об этом пишет Page Six, ссылаясь на собственные источники.
Отношения Бритни Спирс с сыном
Источник сообщает, что 18-летний парень "возвратился в Калифорнию", где живет его звездная мать. В прошлом году юноша переехал на Гавайи с братом Шоном Престоном Федерлайном и их отцом Кевином Федерлайном.
"Бритни в восторге от того, что ее ребенок вернулся. Все двигается в правильном направлении. Они проводят много времени вместе", — рассказал один из инсайдеров.
Примирение певицы с сыном произошло спустя шесть месяцев после того, как появилась новость о том, что Спирс позвонила сыновьям в День матери.
Бывший муж певицы Кевин Федерлайн переехал с Джейденом и другими детьми на Гавайи в августе 2023 года после того, как его жена Виктория Принс получила работу тренера по волейболу в своем альма-матер, Гавайском университете.
Спирс согласилась на переезд своих детей, но не видела их перед отъездом. Они не общались больше года. Джейден рассказывал о своих отношениях с матерью во время редкого интервью в сентябре 2022 года.
"Я просто хочу, чтобы ей стало лучше психически. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова и помириться", — признавался парень.
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