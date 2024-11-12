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Бритни Спирс наладила отношения с одним из сыновей

12 ноября 2024 11:45
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Бритни Спирс помирилась с сыном Джейденом Джеймсом
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Американская певица Бритни Спирс помирилась со своим сыном Джейденом Джеймсом Федерлайном. Они не общались больше года.

Об этом пишет Page Six, ссылаясь на собственные источники.

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Отношения Бритни Спирс с сыном

Источник сообщает, что 18-летний парень "возвратился в Калифорнию", где живет его звездная мать. В прошлом году юноша переехал на Гавайи с братом Шоном Престоном Федерлайном и их отцом Кевином Федерлайном.

"Бритни в восторге от того, что ее ребенок вернулся. Все двигается в правильном направлении. Они проводят много времени вместе", — рассказал один из инсайдеров.

Бритни Спирс помирилась с сыном
Певица Бритни Спирс с сыновьями Шоном Престоном и Джейден Джеймсом. Фото: instagram.com/britneyspears

Примирение певицы с сыном произошло спустя шесть месяцев после того, как появилась новость о том, что Спирс позвонила сыновьям в День матери.

Бывший муж певицы Кевин Федерлайн переехал с Джейденом и другими детьми на Гавайи в августе 2023 года после того, как его жена Виктория Принс получила работу тренера по волейболу в своем альма-матер, Гавайском университете.

Спирс согласилась на переезд своих детей, но не видела их перед отъездом. Они не общались больше года. Джейден рассказывал о своих отношениях с матерью во время редкого интервью в сентябре 2022 года.

"Я просто хочу, чтобы ей стало лучше психически. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова и помириться", — признавался парень.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей вдохновляет Бритни Спирс. Также мы писали, что сестру Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков.

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