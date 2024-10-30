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Брітні Спірс зізналась, що ночувала на вулиці через колишнього

30 жовтня 2024 11:40
Ганна Корешкова - Редактор
Брітні Спірс розповіла про особисте життя — деталі
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube
Ганна Корешкова - Редактор

Співачка Брітні Спірс розповіла, що була вимушена спати на вулиці після сварки з колишнім під час їх поїздок на острови Теркс і Кайкос. Зірка не могла заснути із ним в одному ліжку.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася подробицями свого особистого життя під час відпочинку на популярних серед зірок островах Теркс і Кайкос. Спірс опублікувала відео, на якому танцює у чорній мереживній білизні та розповіла, що в неї неприємні спогади про цей курорт. Кожного разу, коли вона прилітала на відпочинок на острови разом зі своїм колишнім, вони сильно сварилися.

"Жодного разу я не спала з ним у ліжку!!! Я брала подушку і спала на вулиці", — поділилася виконавиця.

Поп-принцеса зізналася, що спала в готелі під час цієї подорожі через особливий клімат на островах.

"Я багато сиділа вдома під час цієї подорожі, тому що тут шалено спекотно!!!. Але подумайте, що сьогодні я можу просто поспати в дитячому дворику", — додала виконавиця.

Зірка не розкрила ім'я колишнього, про якого говорила. Ймовірно мова йшла про Пола Соліса. Востаннє пару бачили разом під час вечері в Малібу в липні, всього через кілька днів після того, як вона оголосила про розрив стосунків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто зі знаменитостей надихає Брітні Спірс. Також ми писали, що сестру Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.

Брітні Спірс особисте життя закордонні зірки скандал курорти

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