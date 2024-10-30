Брітні Спірс розповіла про особисте життя — деталі

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube

Співачка Брітні Спірс розповіла, що була вимушена спати на вулиці після сварки з колишнім під час їх поїздок на острови Теркс і Кайкос. Зірка не могла заснути із ним в одному ліжку.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася подробицями свого особистого життя під час відпочинку на популярних серед зірок островах Теркс і Кайкос. Спірс опублікувала відео, на якому танцює у чорній мереживній білизні та розповіла, що в неї неприємні спогади про цей курорт. Кожного разу, коли вона прилітала на відпочинок на острови разом зі своїм колишнім, вони сильно сварилися.

"Жодного разу я не спала з ним у ліжку!!! Я брала подушку і спала на вулиці", — поділилася виконавиця.

Поп-принцеса зізналася, що спала в готелі під час цієї подорожі через особливий клімат на островах.

"Я багато сиділа вдома під час цієї подорожі, тому що тут шалено спекотно!!!. Але подумайте, що сьогодні я можу просто поспати в дитячому дворику", — додала виконавиця.

Зірка не розкрила ім'я колишнього, про якого говорила. Ймовірно мова йшла про Пола Соліса. Востаннє пару бачили разом під час вечері в Малібу в липні, всього через кілька днів після того, як вона оголосила про розрив стосунків.

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