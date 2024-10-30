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Бритни Спирс призналась, что ночевала на улице из-за бывшего

30 октября 2024 11:40
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Бритни Спирс рассказала о личной жизни.
Американская певица Бритни Спирс. Фото: скриншот YouTube
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Певица Бритни Спирс рассказала, что была вынуждена спать на улице после ссоры с бывшим во время поездок на острова Теркс и Кайкос. Звезда не могла уснуть с ним в одной кровати.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась подробностями своей личной жизни во время отдыха на популярных среди звезд островах Теркс и Кайкос. Спирс опубликовала видео, на котором танцует в черном кружевном белье и рассказала, что у нее неприятные воспоминания об этом курорте. Каждый раз, когда она прилетала на отдых на острова вместе со своим бывшим, они сильно ссорились.

"Ни раз я не спала с ним в постели!!! Я брала подушку и спала на улице", — поделилась исполнительница.

Поп-принцесса призналась, что спала в отеле во время этого путешествия из-за особого климата на островах.

"Я много сидела дома во время этого путешествия, потому что здесь безумно жарко!!! Но подумайте, что сегодня я могу просто поспать в детском дворике", — добавила исполнительница.

Звезда не раскрыла имя бывшего, о котором говорила. Вероятно, речь шла о Поле Солисе. В последний раз пару видели вместе во время ужина в Малибу в июле, всего через несколько дней после того, как она объявила о разрыве отношений.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей вдохновляет Бритни Спирс. Также мы писали, что сестру Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков.

Бритни Спирс личная жизнь зарубежные звезды скандал курорты

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