Брітні Спірс вчетверте збирається заміж — хто обранець

Співачка Брітні Спірс. Скриншот: YouTube/BritneySpearsVEVO

Американська співачка Брітні Спірс збирається вчетверте вийти заміж. При чому цього разу обранець змушує хвилюватися не лише родину артистки, але і її шанувальників.

Про це повідомляє In Touch.

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Лауреатка премії "Ґреммі", яка вже тривалий час не виступає на сцені, ймовірно готується до весілля зі своїм 38-річним обранцем Полом Річардом Солізом. Це кажуть в оточенні співачки. Одним з доказів цього стало те, що чоловік подав розлучення зі своєю офіційною дружиною Ніколь. Вони були разом вісім років.

Родина Брітні знає непередбачуваний характер артистки як ніхто інший. Тому близькі Спірс припускають — вже незабаром вона вийде за нього заміж. І це попри кримінальне минуле чоловіка, який є багатодітним батьком. Такі плани бентежать брата артистки, Браяна Спірс.

Обранець Брітні Спірс, Пол Річард Соліз. Скриншот: YouTube/backgrid

"Він завжди якимось чином повертається. Пол взяв на себе роботу менеджера Брітні із соціальних мереж, і тепер деякі з його дев'ятьох дітей живуть у її будинку. У Брітні шори на очах. Якщо ніхто не зможе відмовити її від цього, Пол стане наступним Кевіном Федерлайном. Тільки лише у 10 разів гірше", — розповів виданню інсайдер.

Кевін Федерлайн — другий чоловік Брітні, від якого вона народила двох синів. Хлопці живуть з ним на Гаваях, співачка виплачує аліменти. Втім, ще на початку їхнього роману Кевіна, який був танцюристом в балеті Спірс, називали альфонсом.

Кевін Федерлайн на австралійському телебачені. Скриншот: YouTube/60MinutesAU

Щодо Пола, то з ним Брітні познайомилася, коли той влаштувався працювати в її маєток. У минулому його засудили за керування без прав та зберігання вогнепальної зброї. Зіркова пара декілька разів розставалась, але у підсумку залишились разом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто зі знаменитостей надихає Брітні Спірс. Також ми писали, що сестру Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.