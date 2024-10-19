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Избранник Бритни Спирс разводится с женой — семья певицы обеспокоена

19 октября 2024 16:19
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Бритни Спирс в четвертый раз собирается замуж — кто избранник
Певица Бритни Спирс. Скриншот: YouTube/BritneySpearsVEVO
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Американская певица Бритни Спирс собирается в четвертый раз выйти замуж. Причем в этот раз избранник заставляет волноваться не только семью артистки, но и ее поклонников.

Об этом сообщает In Touch.

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Лауреат премии "Грэмми", которая уже длительное время не выступает на сцене, предположительно готовится к свадьбе со своим 38-летним избранником Полом Ричардом Солизом. Это говорят в окружении певицы. Одним из доказательств тому стало то, что мужчина подал на развод со своей официальной женой Николь. Они были вместе восемь лет.

Семья Бритни знает непредсказуемый характер артистки, как никто другой. Поэтому близкие Спирс предполагают — уже скоро она выйдет за него замуж. И это несмотря на криминальное прошлое мужчины, который является многодетным отцом. Такие планы смущают брата артистки Брайана Спирс.

Избранник Бритни Спирс
Избранник Бритни Спирс, Пол Ричард Солиз. Скриншот: YouTube/backgrid

"Он всегда каким-то образом возвращается. Пол взял на себя работу менеджера Бритни по социальным сетям, и теперь некоторые из его девяти детей живут в ее доме. У Бритни шоры на глазах. Если никто не сможет отказать от этого, Пол станет следующим. Кевином Федерлайном. Только в 10 раз хуже", — рассказал изданию инсайдер.

Кевин Федерлайн — второй муж Бритни, от которого она родила двух сыновей. Парни живут с ним на Гавайях, певица выплачивает алименты. Впрочем, еще в начале их романа Кевина, являвшегося танцором в балете Спирс, называли альфонсом.

Кевин Федерлайн
Кевин Федерлайн на австралийском телевидении. Скриншот: YouTube/60MinutesAU

Что касается Пола, то с ним Бритни познакомилась, когда тот устроился работать в ее имение. В прошлом его осудили за управление без прав и хранение огнестрельного оружия. Звездная пара несколько раз расставалась, но в итоге осталась вместе.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей вдохновляет Бритни Спирс. Также мы писали, что сестру Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков.

Бритни Спирс сплетни зарубежные звезды певица свадьба

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17:43 Оккупанты уничтожили мост в Олешках на Херсонщине — партизаны АТЕШ назвали причину

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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