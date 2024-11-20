Євген Синельников про секрети тревел-шоу "Орел і Решка"

Автор і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников. Фото: скриншот YouTube

Автор і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розкрив цікаві деталі проєкту. Зірка поділився, чи дійсно ведучі програми, яким щастило отримувати "золоту карту", мали можливість жити у розкішних готелях.

Про це він розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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За умовами тревел-шоу, один із ведучих жив у іншій країні або зі 100 доларами, а інший — із золотою карткою, яка давала начебто безліміт на будь-які витрати.

Синельников зізнався, що насправді щасливчик із золотою карткою жив у іншій країні в шикарному готелі лише один день. Такі умови були введені заради економії. Усі інші декілька днів зйомок ведучі разом зі знімальною групою ночували у набагато бюджетніших готелях чи хостелах.

"Із золотою картою в класному готелі ти спиш одну ніч, а знімання — три доби. Тобто ти приїхав, переночував, ви відзнялись. У тебе п'ять ночівель і лише одна з золотою картою, або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, усе одно у всіх є цей готель. Але якщо я виграв п'ятизірковий готель, то ця ніч у мене буде там", — поділився ведучий.

Раніше ми писали про те, що колишній ведучий "Орел і Решка" Андрій Бєдняков на тлі розлучення зробив публічну заяву. А також Бєдняков замилував кадрами з колишньою і дітьми.