Евгений Синельников о секретах тревел-шоу "Орел и Решка"

Автор и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников. Фото: скриншот YouTube

Автор и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников раскрыл интересные детали проекта. Звезда поделился, действительно ли ведущие программы, которым везло получать "золотую карту", имели возможность жить в роскошных отелях.

Об этом он рассказал в интервью "Люксу ФМ".

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По условиям тревел-шоу, один из ведущих жил в другой стране или со 100 долларами, а другой с золотой карточкой, которая давала вроде бы безлимит на любые расходы.

Синельников признался, что на самом деле счастливчик с золотой карточкой жил в другой стране в шикарном отеле всего один день. Такие условия были введены для экономии. Все остальные несколько дней съемок ведущие вместе со съемочной группой ночевали в гораздо более бюджетных гостиницах или хостелах.

"С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки — трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись. У тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель. Но если я выиграл пятизвездочный отель, то эта ночь у меня будет там", — поделился ведущий.

Ранее мы писали о том, что бывший ведущий "Орел и Решка" Андрей Бедняков на фоне развода сделал публичное заявление. А также Бедняков восхищался кадрами с бывшей и детьми.