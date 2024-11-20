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Анна Кошмал вперше прокоментувала стать майбутньої дитини

20 листопада 2024 08:48
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Акторка Анна Кошмал зізналась, що вже знає стать другої дитини
Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська акторка Анна Кошмал вдруге готується стати мамою, і ця новина викликала справжній ажіотаж серед її прихильників. Зірка вже виховує шестирічного сина Михайла, який цього року вперше сів за парту, і, схоже, вирішила, що саме зараз настав час для ще одного малюка.

На свіжих фото в Instagram акторка охоче демонструє свій животик, водночас не припиняючи працювати.

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Вона продовжує виступати на театральній сцені і нещодавно завершила зйомки другого сезону серіалу "Встигнути до 30". До речі, прем’єра нового сезону вже відбулася, і фанати з нетерпінням чекають на її нові роботи.

На кого очікує Анна Кошмал

Попри те, що Анна часто ділиться своїм життям з підписниками, є речі, які вона залишає за кадром. Зірка не розкриває, хто є батьком її дітей, і поки що не поспішає повідомляти стать майбутнього малюка. На запитання шанувальників у Instagram, чи відомо їй, кого саме вона чекає, акторка відповіла коротко, але дуже тепло:

"Ми вже знаємо, але вирішили з чоловіком залишити це для себе".

Анна Кошмал вперше прокоментувала стать майбутньої дитини - фото 1
Кошмал вже знає, хто в неї буде. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Втім, Анна пообіцяла, що після народження дитини обов’язково поділиться цією радістю зі своєю аудиторією. Вона також зазначила, що пологи заплановані на наступний рік.

Анна Кошмал вперше прокоментувала стать майбутньої дитини - фото 2
Анна буде народжувати в наступному році. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Шанувальники продовжують підтримувати акторку та з нетерпінням чекають новин про поповнення в її родині.

Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією.

Також ми повідомляли, що вагітна зірка "Сватів" показала спільне тренування із сином.

знаменитості вагітність Анна Кошмал акторка зірки

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