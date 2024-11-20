Актриса Анна Кошмал призналась, что уже знает пол второго ребенка

Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал во второй раз готовится стать мамой, и эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди ее поклонников. Звезда уже воспитывает шестилетнего сына Михаила, который в этом году впервые сел за парту, и, похоже, решила, что именно сейчас пришло время для еще одного малыша.

На свежих фото в Instagram актриса охотно демонстрирует свой животик, в то же время не прекращая работать.

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Она продолжает выступать на театральной сцене и недавно завершила съемки второго сезона сериала "Успеть до 30". Кстати, премьера нового сезона уже состоялась, и фанаты с нетерпением ждут ее новых работ.

Кого ожидает Анна Кошмал

Несмотря на то, что Анна часто делится своей жизнью с подписчиками, есть вещи, которые она оставляет за кадром. Звезда не раскрывает, кто отец ее детей, и пока не спешит сообщать пол будущего малыша. На вопрос поклонников в Instagram, известно ли ей, кого именно она ждет, актриса ответила коротко, но очень тепло:

"Мы уже знаем, но решили с мужем оставить это для себя".

Кошмал уже знает, кто у нее будет. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Но Анна пообещала, что после рождения ребенка обязательно поделится этой радостью со своей аудиторией. Она также отметила, что роды запланированы на следующий год.

Анна будет рожать в будущем году. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Поклонники продолжают поддерживать актрису и с нетерпением ждут новостей о пополнении ее семьи.

Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией.

Также мы сообщали, что беременная звезда "Сватов" показала общую тренировку с сыном.