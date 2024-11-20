Актриса Анна Кошмал призналась, что уже знает пол второго ребенка

Анна Кошмал впервые прокомментировала пол будущего ребенка
Украинская актриса Анна Кошмал во второй раз готовится стать мамой, и эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди ее поклонников. Звезда уже воспитывает шестилетнего сына Михаила, который в этом году впервые сел за парту, и, похоже, решила, что именно сейчас пришло время для еще одного малыша.
На свежих фото в Instagram актриса охотно демонстрирует свой животик, в то же время не прекращая работать.
Она продолжает выступать на театральной сцене и недавно завершила съемки второго сезона сериала "Успеть до 30". Кстати, премьера нового сезона уже состоялась, и фанаты с нетерпением ждут ее новых работ.
Кого ожидает Анна Кошмал
Несмотря на то, что Анна часто делится своей жизнью с подписчиками, есть вещи, которые она оставляет за кадром. Звезда не раскрывает, кто отец ее детей, и пока не спешит сообщать пол будущего малыша. На вопрос поклонников в Instagram, известно ли ей, кого именно она ждет, актриса ответила коротко, но очень тепло:
"Мы уже знаем, но решили с мужем оставить это для себя".
Но Анна пообещала, что после рождения ребенка обязательно поделится этой радостью со своей аудиторией. Она также отметила, что роды запланированы на следующий год.
Поклонники продолжают поддерживать актрису и с нетерпением ждут новостей о пополнении ее семьи.
Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией.
Также мы сообщали, что беременная звезда "Сватов" показала общую тренировку с сыном.
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