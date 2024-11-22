Stalker 2: як боєць «Азову» і актор став обличчям популярної гри

Олександр Лаптій. Фото: скриншот відео

Олександр Лаптій, боєць 12-ї бригади "Азов" із Чернігова, став одним із ключових персонажів у довгоочікуваній грі Stalker 2. Його шлях до цього був незвичним, який поєднав у собі його військовий досвід, акторський талант та любов до творчості.

Про це військовий розповів у відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі "Азову".

Читайте також:

Як проходили зйомки для гри Stalker 2

Олександр приєднався до "Азову" у 2023 році. Водночас він ніколи не покидав свою основну професію. Глядачі могли побачити його у таких фільмах, як "Захар Беркут" та "Черкаси", а також на сцені театру.

Робота над Stalker 2 стала для Олександра абсолютно новим досвідом. Він розповів, що процес створення персонажів у грі кардинально відрізняється від традиційного кінопроцесу.

Олександр Лаптій зіграв одного з головних персонажів у грі. Фото: скриншот відео

"На знімальному майданчику все починається з підготовки до зйомок: калібрування, спеціальні датчики та маркери, які фіксують кожен твій рух. Камери стоять по всьому периметру. Це було щось зовсім нове для мене — ніби справжній ритуал", — поділився актор.

Річ в тім, що для гри потрібно було передати не тільки зовнішність Олександра, але і його рухи, міміку та емоції. Саме тому увага до деталей була максимальною. Такий підхід дозволяє зробити персонажа більш живим та правдоподібним.

Раніше ми писали про те, як зірки отримують бронь від мобілізації.

Також ми повідомляли, що актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок.