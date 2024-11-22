Stalker 2: как боец ''Азова'' и актер стал лицом популярной игры

Александр Лаптий. Фото: скриншот видео

Александр Лаптий, боец 12-й бригады "Азов" из Чернигова, стал одним из ключевых персонажей в долгожданной игре Stalker 2. Его путь к этому был необычным, соединившим в себе его военный опыт, актерский талант и любовь к творчеству.

Об этом военный рассказал в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Азова".

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Александр присоединился к "Азову" в 2023 году. В то же время, он никогда не покидал свою основную профессию. Зрители могли увидеть его в таких фильмах как "Захар Беркут" и "Черкассы", а также на сцене театра.

Работа над Stalker 2 стала для Александра совершенно новым опытом. Он рассказал, что процесс создания персонажей в игре кардинально отличается от традиционного кинопроцесса.

Александр Лаптий сыграл одного из главных персонажей в игре. Фото: скриншот видео

"На съемочной площадке все начинается с подготовки к съемкам: калибровки, специальные датчики и маркеры, фиксирующие каждое твое движение. Камеры стоят по всему периметру. Это было что-то совершенно новое для меня — как настоящий ритуал", — поделился актер.

Дело в том, что для игры нужно было передать не только облик Александра, но и его движения, мимику и эмоции. Именно поэтому внимание к деталям было максимальным. Такой подход позволяет сделать персонажа более живым и правдоподобным.

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