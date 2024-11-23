Ада Роговцева після госпіталізації звернулася із важливим проханням

Ада Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Легендарна українська акторка Ада Роговцева після госпіталізації вже повернулася до своєї діяльності. Знаменитість звернулася до шанувальників із важливим проханням.

Вперше за тривалий час Ада Миколаївна зробила публікацію в Instagram.

Читайте також:

Ада Роговцева звернулася із проханням до прихильників

87-річна акторка, попри нещодавні проблеми зі здоров'ям, вже ж повернулася на театральну сцену. Ада Миколаївна вже встигла потішити своїх прихильників декількома виставами.

Після одного із виступів зірка заговорила про важливе у своїх соцмережах. Акторка розповіла, як за тривалий час своєї кар'єри прив'язалася до кожного з міст України.

"За 70 років всі, майже всі міста України стали мені рідними, кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки і роки. Розриває мені серце кожен вибух у кожному місті! Та захлинатися відчаєм — навряд чи дієва допомога, чи не так? Я можу грати для вас. Виходити на сцену попри все і заробляти, щоб донатити", — написала Роговцева.

Також акторка попросила шанувальників не дарувати їй квітів після вистав, а краще передати кошти за букет на потреби нашої армії.

"Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську! Я щаслива, що на "Схоже на щастя" у Консерваторії вже немає квитків на обидві листопадові вистави. Нехай не буде квітів на поклоні! Нехай будуть донати!" — попросила зірка.

Раніше стало відомо, що королева Каміла пропустила публічний захід через хворобу.

Також ми повідомляли, що відома телеведуча оскандалилася своїм проханням до українців під час війни.