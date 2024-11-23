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Ада Роговцева після госпіталізації вперше вийшла на зв'язок

23 листопада 2024 10:40
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Ада Роговцева після госпіталізації звернулася із важливим проханням
Ада Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Легендарна українська акторка Ада Роговцева після госпіталізації вже повернулася до своєї діяльності. Знаменитість звернулася до шанувальників із важливим проханням.

Вперше за тривалий час Ада Миколаївна зробила публікацію в Instagram.

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87-річна акторка, попри нещодавні проблеми зі здоров'ям, вже ж повернулася на театральну сцену. Ада Миколаївна вже встигла потішити своїх прихильників декількома виставами. 

Після одного із виступів зірка заговорила про важливе у своїх соцмережах. Акторка розповіла, як за тривалий час своєї кар'єри прив'язалася до кожного з міст України.

"За 70 років всі, майже всі міста України стали мені рідними, кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки і роки. Розриває мені серце кожен вибух у кожному місті! Та захлинатися відчаєм — навряд чи дієва допомога, чи не так? Я можу грати для вас. Виходити на сцену попри все і заробляти, щоб донатити", — написала Роговцева.

Також акторка попросила шанувальників не дарувати їй квітів після вистав, а краще передати кошти за букет на потреби нашої армії.

"Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську! Я щаслива, що на "Схоже на щастя" у Консерваторії вже немає квитків на обидві листопадові вистави. Нехай не буде квітів на поклоні! Нехай будуть донати!" — попросила зірка.

Раніше стало відомо, що королева Каміла пропустила публічний захід через хворобу.

Також ми повідомляли, що відома телеведуча оскандалилася своїм проханням до українців під час війни.

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