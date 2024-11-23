Ада Роговцева после госпитализации обратилась с важной просьбой

Ада Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева после госпитализации уже вернулась к своей деятельноси. Знаменитость обратилась к поклонникам с важной просьбой.

Впервые за длительное время Ада Николаевна сделала публикацию в Instagram.

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Ада Роговцева обратилась с просьбой к поклонникам

87-летняя актриса, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, уже вернулась на театральную сцену. Ада Николаевна уже успела порадовать своих поклонников несколькими спектаклями.

После одного из выступлений звезда заговорила о важном в своих соцсетях. Актриса рассказала, как за долгое время своей карьеры привязалась к каждому из городов Украины.

"За 70 лет все, почти все города Украины стали мне родными, каждый связан с определенным куском жизни, прожитым в нем, с определенным этапом личностного и профессионального становления. А когда каждый год возвращаешься со спектаклями в те же города, выходишь к зрителям на полутысячные и тысячные залы, то и люди становятся родными за гастрольные годы и годы. Разрывает мне сердце каждый взрыв в каждом городе! Но захлебываться отчаянием — вряд ли действенная помощь, не так ли? Я могу играть для вас. Выходить на сцену вопреки всему и зарабатывать, чтобы донатить", — написала Роговцева.

Также актриса попросила поклонников не дарить ей цветы после представлений, а лучше передать деньги за букет на нужды нашей армии.

"Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашему войску! Я счастлива, что на "Похоже на счастье" в Консерватории уже нет билетов на оба ноябрьских спектакля. Пусть не будет цветов на поклоне! Пусть будут донаты!", — попросила звезда.

Ранее стало известно, что королева Камила пропустила публичное мероприятие по болезни.

Также мы сообщали, что известная телеведущая оскандалилась своей просьбой к украинцам во время войны.