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Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

16 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже вдалий рецепт моркви по-корейськи.
Морква по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт хрусткої моркви по-корейськи. Вона виходить така сама, як і на ринку. Соковита, часникова та дуже ароматна, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • морква 750 г (вже очищена);
  • часник 5 зубчиків;
  • невелика цибулина;
  • гострий червоний перець 1 ч.л.;
  • сіль 1 ч.л. без гірки;
  • коріандр 1 ч.л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше виходить);
  • цукор 1,5-2 ч.л. (залежно від солодощі моркви);
  • оцет 6% 1 ст.
  • рослинна рафінована олія 75 мл.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертку для корейської моркви. Додати цукор та сіль, добре перемішати.

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Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією цукру та солі морква пустить сік, його можна злити, але краще залишити, так морквина соковитіша.

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Морква та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати довільно й обсмажити на олії до золотистості.

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Нарізану цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зібрати моркву в гірку, зробити невелике заглиблення, в нього висипати червоний гострий перець, коріандр, залити гарячою рослинною олією (цибулю прибрати попередньо).

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Додавання часнику. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат. Рекомендуємо брати коріандр у зернах і подрібнити будь-яким зручним для вас способом. Повірте, так він набагато ароматніший, ніж подрібнений пил, який продається в пакетиках.

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Морква по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати подрібнений часник та оцет, перемішати, поставити в холодильник до повного охолодження щонайменше на 4 години.

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