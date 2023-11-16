Дуже вдалий рецепт моркви по-корейськи.

Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку
Рецепт хрусткої моркви по-корейськи. Вона виходить така сама, як і на ринку. Соковита, часникова та дуже ароматна, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- морква 750 г (вже очищена);
- часник 5 зубчиків;
- невелика цибулина;
- гострий червоний перець 1 ч.л.;
- сіль 1 ч.л. без гірки;
- коріандр 1 ч.л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше виходить);
- цукор 1,5-2 ч.л. (залежно від солодощі моркви);
- оцет 6% 1 ст.
- рослинна рафінована олія 75 мл.
Спосіб приготування
Натерти моркву на тертку для корейської моркви. Додати цукор та сіль, добре перемішати.
Під дією цукру та солі морква пустить сік, його можна злити, але краще залишити, так морквина соковитіша.
Цибулю нарізати довільно й обсмажити на олії до золотистості.
Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.
Зібрати моркву в гірку, зробити невелике заглиблення, в нього висипати червоний гострий перець, коріандр, залити гарячою рослинною олією (цибулю прибрати попередньо).
Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат. Рекомендуємо брати коріандр у зернах і подрібнити будь-яким зручним для вас способом. Повірте, так він набагато ароматніший, ніж подрібнений пил, який продається в пакетиках.
Додати подрібнений часник та оцет, перемішати, поставити в холодильник до повного охолодження щонайменше на 4 години.
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