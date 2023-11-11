Рецепт смачного салату з крабових паличок

Крабовий салат "Новинка" — збережіть цей рецепт до свят
Це смачний варіант салату з крабовими паличками і кукурудзою, в якому ідеально поєднуються всім улюблені смаки. Салат гідний святкового столу. Рекомендуємо приготувати, вам точно сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- плавлений сир — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- варені яйця — 3 шт.;
- сухарики пшеничні — 70 г;
- кукурудза — 100 г;
- майонез — 150 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити.
Далі потрібно нарізати крабові палички.
Тепер робитимемо салат шарами. Перший шар — плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.
Другий шар — натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.
Третій шар — крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.
Четвертий шар — пшеничні сухарики, зверху майонез.
П'ятим шаром буде консервована кукурудза.
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