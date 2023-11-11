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Крабовий салат "Новинка" — збережіть цей рецепт до свят

11 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного салату з крабових паличок
Крабові палички. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це смачний варіант салату з крабовими паличками і кукурудзою, в якому ідеально поєднуються всім улюблені смаки. Салат гідний святкового столу. Рекомендуємо приготувати, вам точно сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • плавлений сир — 200 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • сухарики пшеничні — 70 г;
  • кукурудза — 100 г;
  • майонез — 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати крабові палички.

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Крабові палички. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер робитимемо салат шарами. Перший шар — плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.

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Шар із сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другий шар — натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третій шар — крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.

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Крабові палички. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертий шар — пшеничні сухарики, зверху майонез.

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Пшеничні сухарики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

П'ятим шаром буде консервована кукурудза.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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