Рецепт вкусного салата из крабовых палочек — видео

Крабовые палочки. Фото: Freepik

Это вкуснейший вариант салата с крабовыми палочками и кукурузой, в котором идеально сочетаются всем полюбившиеся вкусы. Салат достоин праздничного стола. Рекомендуем приготовить, вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 250 г;

плавленый сыр — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

вареные яйца — 3 шт.;

сухарики пшеничные — 70 г;

кукуруза — 100 г;

майонез — 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно плавленый сыр и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо нарезать крабовые палочки.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь будем делать салат слоями. Первый слой — плавленый сыр, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.

Слой из сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Второй слой — натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третий слой — крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертый слой — пшеничные сухарики, сверху майонез.

Пшеничные сухарики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем будет консервированная кукуруза.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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