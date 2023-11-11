Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Крабовый салат "Новинка" — сохраните этот рецепт к праздникам arrow

Крабовый салат "Новинка" — сохраните этот рецепт к праздникам

11 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного салата из крабовых палочек — видео
Крабовые палочки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это вкуснейший вариант салата с крабовыми палочками и кукурузой, в котором идеально сочетаются всем полюбившиеся вкусы. Салат достоин праздничного стола. Рекомендуем приготовить, вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • крабовые палочки — 250 г;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • сухарики пшеничные — 70 г;
  • кукуруза — 100 г;
  • майонез — 150 г. 

Способ приготовления 

Сначала нужно плавленый сыр и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. 

null
Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо нарезать крабовые палочки.

null
Крабовые палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь будем делать салат слоями. Первый слой — плавленый сыр, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.

null
Слой из сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Второй слой — натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третий слой — крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.

null
Крабовые палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертый слой — пшеничные сухарики, сверху майонез.

null
Пшеничные сухарики. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пятым слоем будет консервированная кукуруза. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме