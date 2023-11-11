Рецепт вкусного салата из крабовых палочек — видео

Крабовый салат "Новинка" — сохраните этот рецепт к праздникам
Это вкуснейший вариант салата с крабовыми палочками и кукурузой, в котором идеально сочетаются всем полюбившиеся вкусы. Салат достоин праздничного стола. Рекомендуем приготовить, вам точно понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 250 г;
- плавленый сыр — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- вареные яйца — 3 шт.;
- сухарики пшеничные — 70 г;
- кукуруза — 100 г;
- майонез — 150 г.
Способ приготовления
Сначала нужно плавленый сыр и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить.
Далее необходимо нарезать крабовые палочки.
Теперь будем делать салат слоями. Первый слой — плавленый сыр, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.
Второй слой — натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.
Третий слой — крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.
Четвертый слой — пшеничные сухарики, сверху майонез.
Пятым слоем будет консервированная кукуруза.
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