Домашня закуска з оселедця — відео рецепт

Рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця
Закуска з оселедця готується за лічені хвилини. Смакує значно краще за магазинний варіант. Підходить до святкового столу, посту, до приготування салату "Шуба", канапок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- оселедець (малосолений) 3 шт;
- цибуля 3-4 шт;
- олія 100 мл;
- оцет 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити оселедець, видалити нутрощі та все зайве.
Робимо надріз по хребту на видаляємо філе від оселедця.
Тепер нарізаємо на невеликі шматочки.
Тепер нам знадобиться цибуля та оцет.
На одну літрову банку нам знадобиться по 100 грамів олії та оцету.
Все складаємо в банку, оселедець та цибулю чергуємо шарами. Тепер заливаємо оцет та олію.
Ставимо банку в холодильник на ніч, потім він буде готовий.
Раніше ми писали рецепт дуже смачної скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.
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