Домашня закуска з оселедця — відео рецепт

Домашній оселедець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закуска з оселедця готується за лічені хвилини. Смакує значно краще за магазинний варіант. Підходить до святкового столу, посту, до приготування салату "Шуба", канапок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

оселедець (малосолений) 3 шт;

цибуля 3-4 шт;

олія 100 мл;

оцет 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити оселедець, видалити нутрощі та все зайве.

Три оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Робимо надріз по хребту на видаляємо філе від оселедця.

Філе оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер нарізаємо на невеликі шматочки.

Шматочки оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер нам знадобиться цибуля та оцет.

Цибуля та оселедець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На одну літрову банку нам знадобиться по 100 грамів олії та оцету.

Маринад для оселедці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все складаємо в банку, оселедець та цибулю чергуємо шарами. Тепер заливаємо оцет та олію.

Закуска з оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставимо банку в холодильник на ніч, потім він буде готовий.

Раніше ми писали рецепт дуже смачної скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.