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Рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця

16 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашня закуска з оселедця — відео рецепт
Домашній оселедець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Закуска з оселедця готується за лічені хвилини. Смакує значно краще за магазинний варіант. Підходить до святкового столу, посту, до приготування салату "Шуба", канапок. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • оселедець (малосолений) 3 шт;
  • цибуля  3-4 шт;
  • олія 100 мл;
  • оцет 100 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити оселедець, видалити нутрощі та все зайве. 

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Три оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Робимо надріз по хребту на видаляємо філе від оселедця. 

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Філе оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер нарізаємо на невеликі шматочки. 

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Шматочки оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер нам знадобиться цибуля та оцет. 

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Цибуля та оселедець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На одну літрову банку нам знадобиться по 100 грамів олії та оцету. 

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Маринад для оселедці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все складаємо в банку, оселедець та цибулю чергуємо шарами. Тепер заливаємо оцет та олію. 

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Закуска з оселедця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставимо банку в холодильник на ніч, потім він буде готовий. 

Раніше ми писали рецепт дуже смачної скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

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