Домашняя закуска из сельди — видео рецепт

Рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди
Закуска из сельди готовится за считанные минуты. Получается гораздо вкуснее магазинного варианта. Подходит к праздничному столу, посту, к приготовлению салата "Шуба", бутербродов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- сельдь (малосоленная) 3 шт;
- лук 3-4 шт;
- масло 100 мл;
- уксус 100 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить селедку, удалить внутренности и все лишнее.
Делаем надрез по позвоночнику на удаляем филе от сельди.
Теперь нарезаем на небольшие кусочки.
Теперь нам понадобится лук и уксус.
На одну литровую банку нам понадобится по 100 г масла и уксуса.
Все складываем в банку, сельдь и лук чередуем слоями. Теперь заливаем уксус и растительное масло.
Ставим банку в холодильник на ночь, потом он будет готов.
Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.
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