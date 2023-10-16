Домашняя закуска из сельди — видео рецепт

Домашняя сельдь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закуска из сельди готовится за считанные минуты. Получается гораздо вкуснее магазинного варианта. Подходит к праздничному столу, посту, к приготовлению салата "Шуба", бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

сельдь (малосоленная) 3 шт;

лук 3-4 шт;

масло 100 мл;

уксус 100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить селедку, удалить внутренности и все лишнее.

Три сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Делаем надрез по позвоночнику на удаляем филе от сельди.

Филе сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нарезаем на небольшие кусочки.

Кусочки сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нам понадобится лук и уксус.

Лук и сельдь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На одну литровую банку нам понадобится по 100 г масла и уксуса.

Маринад для сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все складываем в банку, сельдь и лук чередуем слоями. Теперь заливаем уксус и растительное масло.

Закуска из сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставим банку в холодильник на ночь, потом он будет готов.

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.