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Рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди

16 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашняя закуска из сельди — видео рецепт
Домашняя сельдь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Закуска из сельди готовится за считанные минуты. Получается гораздо вкуснее магазинного варианта. Подходит к праздничному столу, посту, к приготовлению салата "Шуба", бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • сельдь (малосоленная) 3 шт;
  • лук 3-4 шт;
  • масло 100 мл;
  • уксус 100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить селедку, удалить внутренности и все лишнее.

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Три сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Делаем надрез по позвоночнику на удаляем филе от сельди.

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Филе сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нарезаем на небольшие кусочки.

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Кусочки сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нам понадобится лук и уксус.

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Лук и сельдь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На одну литровую банку нам понадобится по 100 г масла и уксуса.

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Маринад для сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все складываем в банку, сельдь и лук чередуем слоями. Теперь заливаем уксус и растительное масло.

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Закуска из сельди. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставим банку в холодильник на ночь, потом он будет готов.

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.

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