Очень удачный рецепт моркови по-корейски — видео

Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке
Рецепт хрустящей морковки по-корейски. Она получается такая же, как и на рынке. Сочная, чесночная и очень ароматная, обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- морковь 750 гр (уже очищенная);
- чеснок 5 зубчиков;
- небольшая луковица;
- красный острый перец 1 ч.л;
- соль 1 ч.л. без горки;
- кориандр 1 ч.л. (лучше брать в зернах и измельчать самостоятельно в кофемолке, так намного ароматнее получается);
- сахар 1,5-2 ч.л. (в зависимости от сладости моркови);
- уксус 6% 1 ст.л;
- растительное рафинированное масло 75 мл.
Способ приготовления
Натереть морковь на терку для корейской морковки. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать.
Под действием сахара и соли морковь пустит сок, его можно слить, но лучше оставить, так морковка более сочная.
Лук нарезать произвольно и обжарить на растительном масле до золотистости.
Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.
Собрать морковь в горку, сделать небольшое углубление, в него высыпать красный острый перец, кориандр, залить очень горячим растительным маслом (лук убрать предварительно).
Под действием высокой температуры специи лучше раскроют свой аромат. Рекомендую брать кориандр в зернах и измельчить любым удобным для вас способом. Поверьте, так он намного ароматнее, нежели уже измельченная пыль, которая продается в пакетиках.
Добавить измельченный чеснок и уксус, перемешать, поставить в холодильник до полного охлаждения минимум на 4 часа.
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