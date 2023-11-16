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Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

16 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень удачный рецепт моркови по-корейски — видео
Морковб по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт хрустящей морковки по-корейски. Она получается такая же, как и на рынке. Сочная, чесночная и очень ароматная, обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • морковь 750 гр (уже очищенная);
  • чеснок 5 зубчиков;
  • небольшая луковица;
  • красный острый перец 1 ч.л;
  • соль 1 ч.л. без горки;
  • кориандр 1 ч.л. (лучше брать в зернах и измельчать самостоятельно в кофемолке, так намного ароматнее получается);
  • сахар 1,5-2 ч.л. (в зависимости от сладости моркови);
  • уксус 6% 1 ст.л;
  • растительное рафинированное масло 75 мл. 

Способ приготовления 

Натереть морковь на терку для корейской морковки. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием сахара и соли морковь пустит сок, его можно слить, но лучше оставить, так морковка более сочная. 

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Морковь и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать произвольно и обжарить на растительном масле до золотистости.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло. 

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Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собрать морковь в горку, сделать небольшое углубление, в него высыпать красный острый перец, кориандр, залить очень горячим растительным маслом (лук убрать предварительно). 

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием высокой температуры специи лучше раскроют свой аромат. Рекомендую брать кориандр в зернах и измельчить любым удобным для вас способом. Поверьте, так он намного ароматнее, нежели уже измельченная пыль, которая продается в пакетиках. 

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Морковь по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить измельченный чеснок и уксус, перемешать, поставить в холодильник до полного охлаждения минимум на 4 часа.

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