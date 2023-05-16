Як приготувати рибну запіканку: рецепт "баба-шарпанина"

Рецепт із "Енеїди" Котляревського: запашна запіканка "Баба-шарпанина"
"Баба-шарпанина" — це страва, яку Івана Котляревський згадав у своїй "Енеїда". Слово "шарпанина" похідне від як "шкрябати" або "шарпати" і означає традиційний спосіб приготування цієї старовинної рибної запіканки.
Рецепт цієї цікавої національної страви нещодавно опублікували Foodandmood.
Інгредієнти
• Судак — 1 кг
• Борошно пшеничне — 1 ст.
• Рослинна олія — 2,5 ст.
• Морква — 1/2 шт.
• Корінь петрушки — 1/2 шт.
• Цибуля — 2 шт.
• Гіркий перець — 3 горошини
• Запашний перець — 3 горошини
• Лавровий лист — 1 шт.
• Рибний бульйон — 0,5 склянки
• Сіль на смак
Як приготувати "бабу-шарпанину"?
Крок 1: Підготовка риби
Почніть з видалення луски та очищення судака: видаліть нутрощі та кістки й добре промийте. Наріжте рибу невеликими шматочками.
Крок 2: Запікаємо
Покладіть у каструлю рибу, корінь петрушки, моркву і цибулю. Також додайте в каструлю лавровий лист, гіркий перець, запашний перець і сіль. Залийте компоненти водою так, щоб вона покрила інгредієнти, а тоді поставте ємність на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння. Коли закипить зменште вогонь і варіть приблизно 30 хвилин.
Крок 3: Замішуємо тісто
В окремій сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору. Поступово просіваємо пшеничне борошно в каструлю або миску і додаємо обсмажену цибулю. Замішуючи тісто, потихеньку вливайте рибний бульйон, в якому варився судак. Консистенція повинна нагадувати нежирну сметану.
Крок 4: Випікання
Відварений судак розділіть руками на менші шматочки. Викладіть шматки у змащену маслом форму для запікання, а тоді посипте рибу чорним перцем і накрийте сумішшю тіста. Переконайтеся в тому, що воно розподілилося рівномірно, а потім розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм і випікайте блюдо приблизно 40 хвилин (поки тісто не стане золотисто-коричневим).
Крок 5: смакуємо Бабу-Шарпанину
Вийміть блюдо з духовки та дайте трохи охолонути. Подавайте "Бабу-Шарпанину" теплою.
Насолодіться історичною та гастрономічною мандрівкою приготувавши цей неймовірний український делікатес. Смачного!
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