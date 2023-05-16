Як приготувати рибну запіканку: рецепт "баба-шарпанина"

Рибна запіканка "Баба-шарпанина". Фото: Pexels

"Баба-шарпанина" — це страва, яку Івана Котляревський згадав у своїй "Енеїда". Слово "шарпанина" похідне від як "шкрябати" або "шарпати" і означає традиційний спосіб приготування цієї старовинної рибної запіканки.

Рецепт цієї цікавої національної страви нещодавно опублікували Foodandmood.

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Інгредієнти

• Судак — 1 кг

• Борошно пшеничне — 1 ст.

• Рослинна олія — 2,5 ст.

• Морква — 1/2 шт.

• Корінь петрушки — 1/2 шт.

• Цибуля — 2 шт.

• Гіркий перець — 3 горошини

• Запашний перець — 3 горошини

• Лавровий лист — 1 шт.

• Рибний бульйон — 0,5 склянки

• Сіль на смак

Як приготувати "бабу-шарпанину"?

Крок 1: Підготовка риби

Почніть з видалення луски та очищення судака: видаліть нутрощі та кістки й добре промийте. Наріжте рибу невеликими шматочками.

Крок 2: Запікаємо

Покладіть у каструлю рибу, корінь петрушки, моркву і цибулю. Також додайте в каструлю лавровий лист, гіркий перець, запашний перець і сіль. Залийте компоненти водою так, щоб вона покрила інгредієнти, а тоді поставте ємність на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння. Коли закипить зменште вогонь і варіть приблизно 30 хвилин.

Крок 3: Замішуємо тісто

В окремій сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору. Поступово просіваємо пшеничне борошно в каструлю або миску і додаємо обсмажену цибулю. Замішуючи тісто, потихеньку вливайте рибний бульйон, в якому варився судак. Консистенція повинна нагадувати нежирну сметану.

Крок 4: Випікання

Відварений судак розділіть руками на менші шматочки. Викладіть шматки у змащену маслом форму для запікання, а тоді посипте рибу чорним перцем і накрийте сумішшю тіста. Переконайтеся в тому, що воно розподілилося рівномірно, а потім розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм і випікайте блюдо приблизно 40 хвилин (поки тісто не стане золотисто-коричневим).

Крок 5: смакуємо Бабу-Шарпанину

Вийміть блюдо з духовки та дайте трохи охолонути. Подавайте "Бабу-Шарпанину" теплою.

Насолодіться історичною та гастрономічною мандрівкою приготувавши цей неймовірний український делікатес. Смачного!

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