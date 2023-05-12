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"Багата каша" — цю страву їли наші предки

12 травня 2023 14:27
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт української кухні: каша з горіхами й грибами
Каша, яку ви точно не вважатимете нудною. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Каша — це ідеальний приклад ситної та поживної здорової їжі й водночас одна з найтиповіших для української кухні страв. Раніше її готували як гарнір або самодостатню страву. І якщо ви думаєте, що нічого цікавого у вареній гречці чи рисові бути не може, то ви помиляєтеся, адже наші предки додавали до круп не лише овочі, але й гриби, горіхи, насіння і все те, чим була багата українська земля. 

Нещодавно про те, як приготувати кашу за стародавнім українським рецептом, написали Foodandmood

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Інгредієнти
•    Перлова крупа — 300 г
•    Цибуля — 2 шт.
•    Морква — 2 шт.
•    Гриби (варені) — 200 г.
•    Фундук (лісовий горіх) — 100 г.
•    Насіння гарбуза — 3 ст.
•    Рослинна олія — для заправки

Як приготувати "багату кашу"?

1. Цибулю наріжте кільцями, а моркву — соломкою.
2. Налийте 60 г рослинної олії на дно великої каструлі та додайте цибулю й моркву. Тушкуйте 10 хвилин під кришкою.
3. На цибулю й моркву покладіть шар перлової крупи, горіхів і насіння, а потім — ще один шар перлової крупи.
4. Обережно залийте водою трохи вище рівня крупи, посоліть, накрийте кришкою і варіть 1,5 години.
5. Через 1,5 години додайте нарізані відварені гриби (якщо дрібні, то можна залишити цілими), перемішайте і варіть кашу ще 15 хвилин.
6. Зніміть кашу з вогню і дайте їй покипіти 15 хвилин.
7. Заправте рослинною олією на смак.
8. Якщо ви хочете надати каші неповторний аромат, додайте в неї трохи сушених білих грибів. Це додасть страві земляний і злегка горіховий смак.

Щодо національної кухні: недавно ми розповіли про те, як приготувати страву національної української кухні.

Також ми писали про те, як приготувати весняний салат із черемшею

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