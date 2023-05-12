Рецепт української кухні: каша з горіхами й грибами

Каша, яку ви точно не вважатимете нудною. Фото: Pexels

Каша — це ідеальний приклад ситної та поживної здорової їжі й водночас одна з найтиповіших для української кухні страв. Раніше її готували як гарнір або самодостатню страву. І якщо ви думаєте, що нічого цікавого у вареній гречці чи рисові бути не може, то ви помиляєтеся, адже наші предки додавали до круп не лише овочі, але й гриби, горіхи, насіння і все те, чим була багата українська земля.

Нещодавно про те, як приготувати кашу за стародавнім українським рецептом, написали Foodandmood.

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Інгредієнти

• Перлова крупа — 300 г

• Цибуля — 2 шт.

• Морква — 2 шт.

• Гриби (варені) — 200 г.

• Фундук (лісовий горіх) — 100 г.

• Насіння гарбуза — 3 ст.

• Рослинна олія — для заправки

Як приготувати "багату кашу"?

1. Цибулю наріжте кільцями, а моркву — соломкою.

2. Налийте 60 г рослинної олії на дно великої каструлі та додайте цибулю й моркву. Тушкуйте 10 хвилин під кришкою.

3. На цибулю й моркву покладіть шар перлової крупи, горіхів і насіння, а потім — ще один шар перлової крупи.

4. Обережно залийте водою трохи вище рівня крупи, посоліть, накрийте кришкою і варіть 1,5 години.

5. Через 1,5 години додайте нарізані відварені гриби (якщо дрібні, то можна залишити цілими), перемішайте і варіть кашу ще 15 хвилин.

6. Зніміть кашу з вогню і дайте їй покипіти 15 хвилин.

7. Заправте рослинною олією на смак.

8. Якщо ви хочете надати каші неповторний аромат, додайте в неї трохи сушених білих грибів. Це додасть страві земляний і злегка горіховий смак.

Щодо національної кухні: недавно ми розповіли про те, як приготувати страву національної української кухні.

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