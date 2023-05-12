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"Богатая каша" - это блюдо ели наши предки

12 мая 2023 14:27
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт украинской кухни: каша с орехами и грибами
Каша, которую вы точно не сочтете скучной. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Каша — это идеальный пример сытной и питательной здоровой пищи и одновременно одно из самых обычных для украинской кухни блюд. Раньше ее готовили как гарнир или самодостаточное блюдо. И если вы думаете, что ничего интересного в вареной гречке или рисе быть не может, вы ошибаетесь, ведь наши предки добавляли к крупам не только овощи, но и грибы, орехи, семена и все то, чем была богата украинская земля.

Недавно о том, как приготовить кашу по древнему украинскому рецепту, написали Foodandmood .

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Ингредиенты
• Жемчужная крупа — 300 г
• Лук – 2 шт.
• Морковь – 2 шт.
• Грибы (вареные) - 200 г.
• Фундук (лесной орех) – 100 г.
• Семена тыквы – 3 ст.
• Растительное масло – для заправки

Как приготовить "богатую кашу"?

1. Лук нарежьте колечками, а морковь – соломкой.
2. Налейте 60 г растительного масла на дно большой кастрюли и добавьте лук и морковь. Тушите 10 минут под крышкой.
3. На лук и морковь положите слой перловой крупы, орехов и семян, а затем еще один слой перловой крупы.
4. Аккуратно залейте водой чуть выше уровня крупы, посолите, накройте крышкой и варите 1,5 часа.
5. Через 1,5 часа добавьте нарезанные отварные грибы (если мелкие, то можно оставить целиком), перемешайте и варите кашу еще 15 минут.
6. Снимите кашу с огня и дайте ей покипеть 15 минут.
7. Заправьте растительным маслом по вкусу.
8. Если вы хотите придать каше неповторимый аромат, добавьте в нее чуть-чуть сушеных белых грибов. Это придаст блюду земляной и слегка ореховый вкус.

Относительно национальной кухни: недавно мы рассказали о том, как приготовить блюдо национальной украинской кухни .

Также мы писали о том, как приготовить весенний салат с черемшей .

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