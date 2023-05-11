Як приготувати чізкейк: рецепт

Чизкейк із кремовим смаком. Фото: Pexels

Ще десять років тому чизкейк був новинкою, втім, сьогодні більшість любителів солодощів вміють готувати як мінімум один з різновидів цього десерту. Сьогодні представляємо вашій увазі два чергові рецепти цієї неймовірної страви: лимонний чизкейк та чизкейк із лікером.

Про це написали "Karointhekitchen".

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Лимонний чизкейк. Фото: Pexels

Рецепт лимонного чизкейка

Інгредієнти

2 скл. подрібнених на крихти крекерів

1/2 скл. розтопленого вершкового масла

2 (120 г) упаковки вершкового сиру

1 ст. цукрового піску

1/4 скл. свіжого лимонного соку

1 ст.л. лимонної цедри

1 ч.л. ванільного екстракту

4 великих яйця

збиті вершки (за бажанням)

Розігрійте духовку до 180°C. У середній мисці змішайте крихти крекера і розтоплене масло. Перемішуйте доти, доки суміш не стане однорідною. Викладіть суміш у форму і використовуючи зворотну сторону ложки або дно мірної чашки рівномірно притисніть її до стінок. У великій мисці збивайте вершковий сир електричним міксером доти, доки він не перетвориться на однорідний крем. Додайте цукор, лимонний сік, лимонну цедру та ванільний екстракт. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною. Додавайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного додавання. Вилийте суміш у підготовлений корж. Випікайте 45-50 хвилин або поки краї не стануть золотисто-коричневими, а центр не затвердіє. Дайте чизкейк охолонути до кімнатної температури перед тим, як поставити його в холодильник мінімум на 2 години (або на ніч). За бажання покрийте кейк збитими вершками.

Чbзкейк із кавовим лікером. Фото: Pexels

Рецепт чизкейка з кавовим лікером

Інгредієнти

2 скл. шоколадної вафельної крихти

1/2 скл. розтопленого вершкового масла

2 упаковки розм’якшеного вершкового сиру

1 ст. цукрового піску

1/2 чашки кавового лікеру

1 ч.л. ванільного екстракту

4 великих яйця

збиті вершки (за бажанням)

Повторіть кроки 1-4 з попереднього рецепта. Додайте цукор, кавовий лікер і ванільний екстракт. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною. Додавайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного додавання. Вилийте суміш у підготовлений корж. Повторіть кроки 8-10 з попереднього рецепта.

Тепер ви маєте ще два рецепти чизкейків, що ідеально підходять як до чаю, так і до кави. До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати пісний борщ із карасем за стародавнім українським рецептом.