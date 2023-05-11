Як приготувати чізкейк: рецепт

Два рецепти найсмачніших чизкейків: з лимоном та кавовим лікером
11 травня 2023 06:50
Чизкейк із кремовим смаком. Фото: Pexels
Ще десять років тому чизкейк був новинкою, втім, сьогодні більшість любителів солодощів вміють готувати як мінімум один з різновидів цього десерту. Сьогодні представляємо вашій увазі два чергові рецепти цієї неймовірної страви: лимонний чизкейк та чизкейк із лікером.
Про це написали "Karointhekitchen".
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Рецепт лимонного чизкейка
Інгредієнти
- 2 скл. подрібнених на крихти крекерів
- 1/2 скл. розтопленого вершкового масла
- 2 (120 г) упаковки вершкового сиру
- 1 ст. цукрового піску
- 1/4 скл. свіжого лимонного соку
- 1 ст.л. лимонної цедри
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- 4 великих яйця
- збиті вершки (за бажанням)
- Розігрійте духовку до 180°C.
- У середній мисці змішайте крихти крекера і розтоплене масло. Перемішуйте доти, доки суміш не стане однорідною.
- Викладіть суміш у форму і використовуючи зворотну сторону ложки або дно мірної чашки рівномірно притисніть її до стінок.
- У великій мисці збивайте вершковий сир електричним міксером доти, доки він не перетвориться на однорідний крем.
- Додайте цукор, лимонний сік, лимонну цедру та ванільний екстракт. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною.
- Додавайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного додавання.
- Вилийте суміш у підготовлений корж.
- Випікайте 45-50 хвилин або поки краї не стануть золотисто-коричневими, а центр не затвердіє.
- Дайте чизкейк охолонути до кімнатної температури перед тим, як поставити його в холодильник мінімум на 2 години (або на ніч).
- За бажання покрийте кейк збитими вершками.
Рецепт чизкейка з кавовим лікером
Інгредієнти
- 2 скл. шоколадної вафельної крихти
- 1/2 скл. розтопленого вершкового масла
- 2 упаковки розм’якшеного вершкового сиру
- 1 ст. цукрового піску
- 1/2 чашки кавового лікеру
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- 4 великих яйця
- збиті вершки (за бажанням)
- Повторіть кроки 1-4 з попереднього рецепта.
- Додайте цукор, кавовий лікер і ванільний екстракт. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною.
- Додавайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного додавання.
- Вилийте суміш у підготовлений корж.
- Повторіть кроки 8-10 з попереднього рецепта.
Тепер ви маєте ще два рецепти чизкейків, що ідеально підходять як до чаю, так і до кави. До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати пісний борщ із карасем за стародавнім українським рецептом.