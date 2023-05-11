Как приготовить чизкейк: рецепт

Чизкейк с кремовым вкусом. Фото: Pexels

Еще десять лет назад чизкейк был новинкой, а сегодня большинство любителей сладостей умеют готовить как минимум одну из разновидностей этого десерта. Сегодня представляем вашему вниманию два очередных рецепта этого невероятного блюда: лимонный чизкейк и чизкейк с ликером.

Об этом написали "Karointhekitchen".

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Лимонный чизкейк. Фото: Pexels

Рецепт лимонного чизкейка

Ингредиенты

2 ст. измельченных на крошки крекеров

1/2 ст. растопленного сливочного масла

2 (120 г) упаковки сливочного сыра

1 ст. сахарного песка

1/4 ст. свежего лимонного сока

1 ст.л. лимонной цедры

1 ч.л. ванильного экстракта

4 больших яйца

взбитые сливки (по желанию)

Разогрейте духовку до 180°C. В средней миске смешайте крошки крекера и растопленное масло. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не станет однородной. Выложите смесь в форму и, используя обратную сторону ложки или дно мерной чашки, равномерно прижмите ее к стенкам. В большой миске взбейте сливочный сыр электрическим миксером, пока он не превратится в однородный крем. Добавить сахар, лимонный сок, лимонную цедру и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной. Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления. Вылейте смесь в подготовленный корж. Выпекайте 45-50 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми, а центр не затвердеет. Дайте чизкейку остыть до комнатной температуры перед тем, как поставить его в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь). При желании покройте кейк взбитыми сливками.

Чbзкейк с кофейным ликером. Фото: Pexels

Рецепт чизкейка с кофейным ликером

Ингредиенты

2 ст. шоколадной вафельной крошки

1/2 ст. растопленного сливочного масла

2 упаковки размягченного сливочного сыра

1 ст. сахарного песка

1/2 чашки кофейного ликера

1 ч.л. ванильного экстракта

4 больших яйца

взбитые сливки (по желанию)

Повторите шаги 1-4 из предыдущего рецепта. Добавьте сахар, кофейный ликер и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной. Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления. Вылейте смесь в подготовленный корж. Повторите шаги 8-10 по предыдущему рецепту.

Теперь у вас есть еще два рецепта чизкейков, идеально подходящих как к чаю, так и к кофе. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить постный борщ с карасем по старинному украинскому рецепту.