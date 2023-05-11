Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Два рецепта вкуснейших чизкейков: лимонный и с кофейным ликером arrow

Два рецепта вкуснейших чизкейков: лимонный и с кофейным ликером

11 мая 2023 06:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить чизкейк: рецепт
Чизкейк с кремовым вкусом. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Еще десять лет назад чизкейк был новинкой, а сегодня большинство любителей сладостей умеют готовить как минимум одну из разновидностей этого десерта. Сегодня представляем вашему вниманию два очередных рецепта этого невероятного блюда: лимонный чизкейк и чизкейк с ликером.

Об этом написали "Karointhekitchen".

Читайте также:
лимонный чизкейк
Лимонный чизкейк. Фото: Pexels

Рецепт лимонного чизкейка

Ингредиенты

  • 2 ст. измельченных на крошки крекеров
  • 1/2 ст. растопленного сливочного масла
  • 2 (120 г) упаковки сливочного сыра
  • 1 ст. сахарного песка
  • 1/4 ст. свежего лимонного сока
  • 1 ст.л. лимонной цедры
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 4 больших яйца
  • взбитые сливки (по желанию)
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В средней миске смешайте крошки крекера и растопленное масло. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.
  3. Выложите смесь в форму и, используя обратную сторону ложки или дно мерной чашки, равномерно прижмите ее к стенкам.
  4. В большой миске взбейте сливочный сыр электрическим миксером, пока он не превратится в однородный крем.
  5. Добавить сахар, лимонный сок, лимонную цедру и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
  6. Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления.
  7. Вылейте смесь в подготовленный корж.
  8. Выпекайте 45-50 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми, а центр не затвердеет.
  9. Дайте чизкейку остыть до комнатной температуры перед тем, как поставить его в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь).
  10. При желании покройте кейк взбитыми сливками.
чизкейк
Чbзкейк с кофейным ликером. Фото: Pexels

Рецепт чизкейка с кофейным ликером

Ингредиенты

  • 2 ст. шоколадной вафельной крошки
  • 1/2 ст. растопленного сливочного масла
  • 2 упаковки размягченного сливочного сыра
  • 1 ст. сахарного песка
  • 1/2 чашки кофейного ликера
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 4 больших яйца
  • взбитые сливки (по желанию)
  1. Повторите шаги 1-4 из предыдущего рецепта.
  2. Добавьте сахар, кофейный ликер и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
  3. Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления.
  4. Вылейте смесь в подготовленный корж.
  5. Повторите шаги 8-10 по предыдущему рецепту.

Теперь у вас есть еще два рецепта чизкейков, идеально подходящих как к чаю, так и к кофе. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить постный борщ с карасем по старинному украинскому рецепту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас