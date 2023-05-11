Как приготовить чизкейк: рецепт

Два рецепта вкуснейших чизкейков: лимонный и с кофейным ликером
11 мая 2023 06:50
Чизкейк с кремовым вкусом. Фото: Pexels
Еще десять лет назад чизкейк был новинкой, а сегодня большинство любителей сладостей умеют готовить как минимум одну из разновидностей этого десерта. Сегодня представляем вашему вниманию два очередных рецепта этого невероятного блюда: лимонный чизкейк и чизкейк с ликером.
Об этом написали "Karointhekitchen".
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Рецепт лимонного чизкейка
Ингредиенты
- 2 ст. измельченных на крошки крекеров
- 1/2 ст. растопленного сливочного масла
- 2 (120 г) упаковки сливочного сыра
- 1 ст. сахарного песка
- 1/4 ст. свежего лимонного сока
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 4 больших яйца
- взбитые сливки (по желанию)
- Разогрейте духовку до 180°C.
- В средней миске смешайте крошки крекера и растопленное масло. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.
- Выложите смесь в форму и, используя обратную сторону ложки или дно мерной чашки, равномерно прижмите ее к стенкам.
- В большой миске взбейте сливочный сыр электрическим миксером, пока он не превратится в однородный крем.
- Добавить сахар, лимонный сок, лимонную цедру и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
- Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления.
- Вылейте смесь в подготовленный корж.
- Выпекайте 45-50 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми, а центр не затвердеет.
- Дайте чизкейку остыть до комнатной температуры перед тем, как поставить его в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь).
- При желании покройте кейк взбитыми сливками.
Рецепт чизкейка с кофейным ликером
Ингредиенты
- 2 ст. шоколадной вафельной крошки
- 1/2 ст. растопленного сливочного масла
- 2 упаковки размягченного сливочного сыра
- 1 ст. сахарного песка
- 1/2 чашки кофейного ликера
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 4 больших яйца
- взбитые сливки (по желанию)
- Повторите шаги 1-4 из предыдущего рецепта.
- Добавьте сахар, кофейный ликер и ванильный экстракт. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
- Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления.
- Вылейте смесь в подготовленный корж.
- Повторите шаги 8-10 по предыдущему рецепту.
Теперь у вас есть еще два рецепта чизкейков, идеально подходящих как к чаю, так и к кофе. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить постный борщ с карасем по старинному украинскому рецепту.