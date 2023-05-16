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Рецепт из "Энеиды" Котляревского: душистая запеканка "Баба-шарпанина"

16 мая 2023 06:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить рыбную запеканку: рецепт "баба-шарпанины"
Рыбная запеканка "Баба-шарпанина". Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

"Баба-шарпанина" — это блюдо, которое Ивана Котляревский упомянул в своей "Энеиде". Слово "шарпанина" производно от как "скрябать" или "шуршать" и означает традиционный способ приготовления этой старинной рыбной запеканки.

Рецепт этого интересного национального блюда недавно опубликовали Foodandmood.

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Ингредиенты

• Судак — 1 кг
• Мука пшеничная — 1 ст.
• Растительное масло — 2,5 ст.
• Морковь — 1/2 шт.
• Корень петрушки — 1/2 шт.
• Лук — 2 шт.
• Горький перец — 3 горошины
• Душистый перец — 3 горошины
• Лавровый лист — 1 шт.
• Рыбный бульон — 0,5 стакана
• Соль по вкусу

Как приготовить "бабу-шарпанину"?

Шаг 1: Подготовка рыбы

Начните с удаления чешуи и очищения судака: удалите внутренности и кости и хорошо промойте. Нарежьте рыбу небольшими кусочками.

Шаг 2: Запекаем

Положите в кастрюлю рыбу, корень петрушки, морковь и лук. Также добавьте в кастрюлю лавровый лист, горький перец, душистый перец и соль. Залейте компоненты водой так, чтобы она покрыла ингредиенты, затем поставьте емкость на средний огонь и доведите смесь до кипения. Когда закипит убавить огонь и варите примерно 30 минут.

Шаг 3: Замешиваем тесто

В отдельной сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Постепенно просеиваем пшеничную муку в кастрюлю или миску и добавляем обжаренный лук. Замешивая тесто, потихоньку вливайте рыбный бульон, в котором варился судак. Консистенция должна напоминать нежирную сметану.

Шаг 4: Выпекание

Отварной судак разделите руками на меньшие кусочки. Выложите куски в смазанную маслом форму для запекания, затем посыпьте рыбу черным перцем и накройте смесью теста. Убедитесь в том, что оно распределилось равномерно, а затем разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и выпекайте блюдо примерно 40 минут (пока тесто не станет золотисто-коричневым).

Шаг 5: смакуем Бабу-Шарпанину

Выньте блюдо из духовки и дайте немного остыть. Подавайте "Бабу-Шарпанину" теплой.

Насладитесь историческим и гастрономическим путешествием, приготовив этот невероятный украинский деликатес. Приятного аппетита!

Напоминаем, что недавно мы писали о том, как приготовить черные блины.

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