Как приготовить рыбную запеканку: рецепт "баба-шарпанины"

Рыбная запеканка "Баба-шарпанина". Фото: Pexels

"Баба-шарпанина" — это блюдо, которое Ивана Котляревский упомянул в своей "Энеиде". Слово "шарпанина" производно от как "скрябать" или "шуршать" и означает традиционный способ приготовления этой старинной рыбной запеканки.

Рецепт этого интересного национального блюда недавно опубликовали Foodandmood.

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Ингредиенты

• Судак — 1 кг

• Мука пшеничная — 1 ст.

• Растительное масло — 2,5 ст.

• Морковь — 1/2 шт.

• Корень петрушки — 1/2 шт.

• Лук — 2 шт.

• Горький перец — 3 горошины

• Душистый перец — 3 горошины

• Лавровый лист — 1 шт.

• Рыбный бульон — 0,5 стакана

• Соль по вкусу

Как приготовить "бабу-шарпанину"?

Шаг 1: Подготовка рыбы

Начните с удаления чешуи и очищения судака: удалите внутренности и кости и хорошо промойте. Нарежьте рыбу небольшими кусочками.

Шаг 2: Запекаем

Положите в кастрюлю рыбу, корень петрушки, морковь и лук. Также добавьте в кастрюлю лавровый лист, горький перец, душистый перец и соль. Залейте компоненты водой так, чтобы она покрыла ингредиенты, затем поставьте емкость на средний огонь и доведите смесь до кипения. Когда закипит убавить огонь и варите примерно 30 минут.

Шаг 3: Замешиваем тесто

В отдельной сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Постепенно просеиваем пшеничную муку в кастрюлю или миску и добавляем обжаренный лук. Замешивая тесто, потихоньку вливайте рыбный бульон, в котором варился судак. Консистенция должна напоминать нежирную сметану.

Шаг 4: Выпекание

Отварной судак разделите руками на меньшие кусочки. Выложите куски в смазанную маслом форму для запекания, затем посыпьте рыбу черным перцем и накройте смесью теста. Убедитесь в том, что оно распределилось равномерно, а затем разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и выпекайте блюдо примерно 40 минут (пока тесто не станет золотисто-коричневым).

Шаг 5: смакуем Бабу-Шарпанину

Выньте блюдо из духовки и дайте немного остыть. Подавайте "Бабу-Шарпанину" теплой.

Насладитесь историческим и гастрономическим путешествием, приготовив этот невероятный украинский деликатес. Приятного аппетита!

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