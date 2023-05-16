Як приготувати овочевий кіш за стародавнім рецептом?

Овочевий кіш як витвір мистецтва. Фото: Foodmood.

Овочевий кіш — це витвір мистецтва, що радує й око, і смак. Чудова страва поєднує смаки пластівчастої основи та суміші яскравих овочів та пікантного соусу. Кулінарний шедевр старої української кухні не лишить байдужими навіть найвибагливіших смаків. Нещодавно рецепт овочевого кіша опублікували у Foodmood.

Інгредієнти

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Основа:

• 200 грамів борошна

• 1 яйце

• сіль

• 50 г олії або маргарину

• 3 столові ложки води

Начинка:

• цукіні

• баклажани

• морква

Соус:

• 200 г натурального йогурту

• тертий сир

• часник

• прованські трави

• 1 яйце

Як приготувати кіш?

1. У мисці збийте разом яйце, дрібку солі та воду. М'яке масло або маргарин наріжте невеликими шматочками і додайте в миску. Потім просійте борошно в миску і замісіть суміш, щоб утворилося гладке тісто, загорніть його у поліетиленову плівку і поставте в холодильник мінімум на пів години.

2. Кабачок і баклажан помийте, а моркву почистьте. За допомогою овочечистки акуратно наріжте кабачок, баклажан і моркву тонкими пластами або стружкою.

3. В окремій мисці змішайте натуральний йогурт, тертий сир, подрібнений часник, прованські трави і яйце, що залишилося. Добре перемішайте, поки всі інгредієнти не будуть повністю включені.

4. Розігрійте духовку до 180°C, розкачайте охолоджене тісто для запікання і викладіть його у змащену маслом форму для запікання. Рівномірно розподіліть 2/3 соусу на основу для пирога.

5. Розкладіть овочеву стружку по спіралі, починаючи з боків і рухаючись до центру. Злегка змастіть кожен шар соусом.

6. Зверху овочі посипте тертим сиром, а потім змастіть сир соусом, що залишився.

7. Помістіть кіш у попередньо розігріту духовку та запікайте приблизно 45 хвилин або поки овочі не стануть м’якими, а скоринка не стане золотисто-коричневою.

8. Вийміть кіш з духовки та дайте йому охолонути кілька хвилин. Наріжте кіш скибочками та подавайте теплим або кімнатної температури.

Смачного! Не соромтеся експериментувати з різними комбінаціями овочів і трав, щоб створити власні унікальні варіації цього рецепту овочевого пирога.

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