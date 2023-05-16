Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Пиріг як арт-об'єкт: овочевий кіш за стародавнім українським рецептом arrow

Пиріг як арт-об'єкт: овочевий кіш за стародавнім українським рецептом

16 травня 2023 21:09
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати овочевий кіш за стародавнім рецептом?
Овочевий кіш як витвір мистецтва. Фото: Foodmood.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Овочевий кіш — це витвір мистецтва, що радує й око, і смак. Чудова страва поєднує смаки пластівчастої основи та суміші яскравих овочів та пікантного соусу. Кулінарний шедевр старої української кухні не лишить байдужими навіть найвибагливіших смаків. Нещодавно рецепт овочевого кіша опублікували у Foodmood.

Інгредієнти

Читайте також:

Основа: 
•    200 грамів борошна
•    1 яйце
•    сіль
•    50 г олії або маргарину
•    3 столові ложки води

Начинка:
•    цукіні
•    баклажани
•    морква

Соус:
•    200 г натурального йогурту
•    тертий сир
•    часник
•    прованські трави
•    1 яйце

Як приготувати кіш?

1. У мисці збийте разом яйце, дрібку солі та воду. М'яке масло або маргарин наріжте невеликими шматочками і додайте в миску. Потім просійте борошно в миску і замісіть суміш, щоб утворилося гладке тісто, загорніть його у поліетиленову плівку і поставте в холодильник мінімум на пів години. 
2. Кабачок і баклажан помийте, а моркву почистьте. За допомогою овочечистки акуратно наріжте кабачок, баклажан і моркву тонкими пластами або стружкою.
3. В окремій мисці змішайте натуральний йогурт, тертий сир, подрібнений часник, прованські трави і яйце, що залишилося. Добре перемішайте, поки всі інгредієнти не будуть повністю включені.
4. Розігрійте духовку до 180°C, розкачайте охолоджене тісто для запікання і викладіть його у змащену маслом форму для запікання. Рівномірно розподіліть 2/3 соусу на основу для пирога. 
5. Розкладіть овочеву стружку по спіралі, починаючи з боків і рухаючись до центру. Злегка змастіть кожен шар соусом. 
6. Зверху овочі посипте тертим сиром, а потім змастіть сир соусом, що залишився.
7. Помістіть кіш у попередньо розігріту духовку та запікайте приблизно 45 хвилин або поки овочі не стануть м’якими, а скоринка не стане золотисто-коричневою.
8. Вийміть кіш з духовки та дайте йому охолонути кілька хвилин. Наріжте кіш скибочками та подавайте теплим або кімнатної температури.
Смачного! Не соромтеся експериментувати з різними комбінаціями овочів і трав, щоб створити власні унікальні варіації цього рецепту овочевого пирога.

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, як приготувати запіканку з риби "Баба-шарпанина".

Також ми писали про те, як спекти легендарну паляницю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB