Паляниця: рецепт хліба

Паляниця: це контраст хрусткої скоринки й запашної середини. Фото: Pexels

Паляниця — універсальний хліб, рецепт котрого можна видозмінити відповідно до сезону та супутніх страв. Ця випічка може мати різні начинки, наприклад, мед, яблука чи мак. Далі розглянемо класичну версію паляниці, якою можна насолоджуватися як окремо, так і в поєднанні з улюбленими фруктами.

Рецепт традиційної української паляниці опублікували Foodandmood.

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Інгредієнти

• 150 г теплої води

• 10 г свіжих дріжджів

• 7 г солі

• 125 г теплої води

• 10 г цукру

• 275 г пшеничного борошна вищого сорту

• 225 г борошна універсального (1 сорт)

• 2 столові ложки солі

• 2 ст. ложки рослинної олії

Як спекти паляницю?

1. Розчиніть свіжі дріжджі в теплій воді та дайте їм постояти приблизно 10 хвилин (поки повністю не розчиняться).

Вилийте дріжджову суміш в чашу хлібопічки, а потім насипте борошна й запустіть програму замішування на 10-15 хвилин. Коли тісто буде готове, вимкніть хлібопічку і дайте тісту відпочити 3 години.

2. Змішайте решту інгредієнтів. В окремій мисці розчиняємо сіль, цукор і решту теплої води, а тоді переливаємо суміш у хлібопічку та вливаємо її в тісто, обережно перемішуючи руками або за допомогою міксера, поки тісто не стане однорідним.

3. Додайте ще борошна вищого гатунку і запустіть на хлібопічці режим "Тісто", а через 10 хвилин вимішування додайте в тісто рослинну олію. Після закінчення замісу вимкніть хлібопічку і вийміть тісто.

4. Сформуйте з тіста кулю, при необхідності злегка присипавши поверхню борошном. Покладіть її в ємність, злегка змащену рослинною олією, накрийте його і залиште в теплому місці на 1 годину.

Вимісіть тісто і сформуйте із нього круг, а тоді покладіть його швом вниз на деко, застелене пергаментним папером. Накрийте коровай рушником і дайте підійти 1 годину в теплому місці.

6. Розігрійте духовку до 200 і поставте на нижню решітку духовки широку каструлю із водою. Зробіть півкола навколо хліба створюючи "козирок", а тоді приготуйте розчин змішавши 1 ст.л. води, дрібку солі й дрібку соди. Намажте поверхню хліба цим розчином і посипте його тонким шаром борошна. Випікайте 40-50 хвилин.

7. Коли хліб спечеться вийміть його і змажте поверхню розтопленим маслом. Накрийте хліб рушником, щоб зберегти м’якість.

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