Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Легендарна паляниця: як приготувати страву, що стала страшним сном окупантів arrow

Легендарна паляниця: як приготувати страву, що стала страшним сном окупантів

15 травня 2023 19:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Паляниця: рецепт хліба
Паляниця: це контраст хрусткої скоринки й запашної середини. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Паляниця — універсальний хліб, рецепт котрого можна видозмінити відповідно до сезону та супутніх страв. Ця випічка може мати різні начинки, наприклад, мед, яблука чи мак. Далі розглянемо класичну версію паляниці, якою можна насолоджуватися як окремо, так і в поєднанні з улюбленими фруктами.

Рецепт традиційної української паляниці опублікували Foodandmood

Читайте також:

Інгредієнти
•    150 г теплої води
•    10 г свіжих дріжджів
•    7 г солі
•    125 г теплої води
•    10 г цукру
•    275 г пшеничного борошна вищого сорту
•    225 г борошна універсального (1 сорт)
•    2 столові ложки солі
•    2 ст. ложки рослинної олії

Як спекти паляницю?

1. Розчиніть свіжі дріжджі в теплій воді та дайте їм постояти приблизно 10 хвилин (поки повністю не розчиняться).
Вилийте дріжджову суміш в чашу хлібопічки, а потім насипте борошна й запустіть програму замішування на 10-15 хвилин. Коли тісто буде готове, вимкніть хлібопічку і дайте тісту відпочити 3 години.

2. Змішайте решту інгредієнтів. В окремій мисці розчиняємо сіль, цукор і решту теплої води, а тоді переливаємо суміш у хлібопічку та вливаємо її в тісто, обережно перемішуючи руками або за допомогою міксера, поки тісто не стане однорідним. 

3. Додайте ще борошна вищого гатунку і запустіть на хлібопічці режим "Тісто", а через 10 хвилин вимішування додайте в тісто рослинну олію. Після закінчення замісу вимкніть хлібопічку і вийміть тісто.

4. Сформуйте з тіста кулю, при необхідності злегка присипавши поверхню борошном. Покладіть її в ємність, злегка змащену рослинною олією, накрийте його і залиште в теплому місці на 1 годину. 

Вимісіть тісто і сформуйте із нього круг, а тоді покладіть його швом вниз на деко, застелене пергаментним папером. Накрийте коровай рушником і дайте підійти 1 годину в теплому місці.

6. Розігрійте духовку до 200 і поставте на нижню решітку духовки широку каструлю із водою. Зробіть півкола навколо хліба створюючи "козирок", а тоді приготуйте розчин змішавши 1 ст.л. води, дрібку солі й дрібку соди. Намажте поверхню хліба цим розчином і посипте його тонким шаром борошна. Випікайте 40-50 хвилин. 

7. Коли хліб спечеться вийміть його і змажте поверхню розтопленим маслом. Накрийте хліб рушником, щоб зберегти м’якість. 

Нещодавно ми писали про те, як приготувати український варіант піци — лангош.

Також ми повідомляли, як приготувати закарпатський борщ: йокаї боб-левеш.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB