Паляница: рецепт хлеба

Паляница: это контраст хрустящей корочки и душистой середины. Фото: Pexels

Паляница — это универсальный хлеб, рецепт которого можно видоизменить в соответствии с сезоном и сопутствующими блюдами. Эта выпечка может иметь разные начинки, например — мед, яблоки или мак. Далее рассмотрим классическую версию паляницы, которой можно наслаждаться как отдельно, так и в сочетании с любимыми фруктами.

Рецепт традиционной украинской паляницы опубликовали Foodandmood.

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Ингредиенты

• 150 г теплой воды

• 10 г свежих дрожжей

• 7 г соли

• 125 г теплой воды

• 10 г сахара

• 275 г пшеничной муки высшего сорта

• 225 г муки универсальной (1 сорт)

• 2 столовые ложки соли

• 2 ст. ложки растительного масла

Как испечь паляницу?

1. Растворите свежие дрожжи в теплой воде и дайте им постоять около 10 минут (пока полностью не растворятся). Вылейте дрожжевую смесь в чашу хлебопечки, а затем насыпьте муку и запустите программу вымешивания на 10-15 минут. Когда тесто будет готово, выключите хлебопечку и дайте тесту отдохнуть 3 часа.

2. Смешайте остальные ингредиенты. В отдельной миске растворяем соль, сахар и остаток теплой воды, затем переливаем смесь в хлебопечку и вливаем ее в тесто, осторожно перемешивая руками или с помощью миксера, пока тесто не станет однородным.

3. Добавьте еще муки высшего сорта и запустите на хлебопечке режим "тесто", а через 10 минут вымешивания добавьте в тесто растительное масло. После окончания замешивания выключите хлебопечку и извлеките тесто.

4. Сформируйте из теста шар, при необходимости слегка присыпав поверхность мукой. Уложите ее в емкость, слегка смазанную растительным маслом, накройте его и оставьте в теплом месте на 1 час.

Вымесите тесто и сформуйте из него круг, а затем положите его швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте каравай полотенцем и дайте подойти 1 час в теплом месте.

6. Разогрейте духовку до 200 и поставьте на нижнюю решетку духовки широкую кастрюлю с водой. Прорежьте полукруги вокруг хлеба создавая "козырек", а затем приготовьте раствор смешав 1 ст.л. воды, щепотку соли и щепотку соды. Смажьте поверхность хлеба этим раствором и посыпьте его тонким слоем муки. Выпекайте 40-50 минут.

7. Когда хлеб испечется извлеките его и смажьте поверхность растопленным маслом. Накройте хлеб полотенцем, чтобы сохранить мягкость.

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