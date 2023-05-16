Как приготовить овощной киш по старинному рецепту?

Овощной киш как произведение искусства. Фото: Foodmood.

Овощной киш — это произведение искусства, радующее и глаз, и вкус. Прекрасное блюдо сочетает вкусы хлопьевидного основания и смеси ярких овощей и пикантного соуса. Кулинарный шедевр старой украинской кухни не оставит равнодушными даже самые взыскательные вкусы. Недавно рецепт овощного киша опубликовали в Foodmood.

Ингредиенты

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Основа:

• 200 граммов муки

• 1 яйцо

• соль

• 50 г растительного масла или маргарина

• 3 столовые ложки воды

Начинка:

• цуккини

• баклажаны

• морковь

Соус:

• 200 г натурального йогурта

• тертый сыр

• чеснок

• прованские травы

• 1 яйцо

Как приготовить киш?

1. В миске взбейте вместе яйцо, щепотку соли и воду. Мягкое масло или маргарин нарежьте небольшими кусочками и добавьте в миску. Затем просейте муку в миску и замесите смесь, чтобы образовалось гладкое тесто, заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник минимум на пол часа.

2. Кабачок и баклажан помойте, а морковь почистите. С помощью овощечистки аккуратно нарежьте кабачок, баклажан и морковь тонкими пластами или стружкой.

3. В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, тертый сыр, измельченный чеснок, прованские травы и оставшееся яйцо. Хорошо размешайте, пока все ингредиенты не будут полностью включены.

4. Разогрейте духовку до 180°C, раскатайте охлажденное тесто для запекания и выложите его в смазанную маслом форму для запекания. Равномерно распределите 2/3 соуса на основание для пирога.

5. Разложите овощную стружку по спирали, начиная по бокам и двигаясь к центру. Слегка смажьте каждый слой соусом.

6. Сверху овощи посыпьте тертым сыром, а затем смажьте оставшийся сыр соусом.

7. Поместите киш в предварительно разогретую духовку и запекайте примерно 45 минут или пока овощи не станут мягкими, а корочка не станет золотисто-коричневой.

8. Извлеките киш из духовки и дайте ему остыть несколько минут. Нарежьте киш ломтиками и подавайте теплой или комнатной температурой.

Приятного аппетита! Не стесняйтесь экспериментировать с разными комбинациями овощей и трав, чтобы создать собственные уникальные вариации этого рецепта овощного пирога.

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