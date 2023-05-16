Как приготовить овощной киш по старинному рецепту?

Пирог как арт-объект: овощной киш по старинному украинскому рецепту
Овощной киш — это произведение искусства, радующее и глаз, и вкус. Прекрасное блюдо сочетает вкусы хлопьевидного основания и смеси ярких овощей и пикантного соуса. Кулинарный шедевр старой украинской кухни не оставит равнодушными даже самые взыскательные вкусы. Недавно рецепт овощного киша опубликовали в Foodmood.
Ингредиенты
Основа:
• 200 граммов муки
• 1 яйцо
• соль
• 50 г растительного масла или маргарина
• 3 столовые ложки воды
Начинка:
• цуккини
• баклажаны
• морковь
Соус:
• 200 г натурального йогурта
• тертый сыр
• чеснок
• прованские травы
• 1 яйцо
Как приготовить киш?
1. В миске взбейте вместе яйцо, щепотку соли и воду. Мягкое масло или маргарин нарежьте небольшими кусочками и добавьте в миску. Затем просейте муку в миску и замесите смесь, чтобы образовалось гладкое тесто, заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник минимум на пол часа.
2. Кабачок и баклажан помойте, а морковь почистите. С помощью овощечистки аккуратно нарежьте кабачок, баклажан и морковь тонкими пластами или стружкой.
3. В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, тертый сыр, измельченный чеснок, прованские травы и оставшееся яйцо. Хорошо размешайте, пока все ингредиенты не будут полностью включены.
4. Разогрейте духовку до 180°C, раскатайте охлажденное тесто для запекания и выложите его в смазанную маслом форму для запекания. Равномерно распределите 2/3 соуса на основание для пирога.
5. Разложите овощную стружку по спирали, начиная по бокам и двигаясь к центру. Слегка смажьте каждый слой соусом.
6. Сверху овощи посыпьте тертым сыром, а затем смажьте оставшийся сыр соусом.
7. Поместите киш в предварительно разогретую духовку и запекайте примерно 45 минут или пока овощи не станут мягкими, а корочка не станет золотисто-коричневой.
8. Извлеките киш из духовки и дайте ему остыть несколько минут. Нарежьте киш ломтиками и подавайте теплой или комнатной температурой.
Приятного аппетита! Не стесняйтесь экспериментировать с разными комбинациями овощей и трав, чтобы создать собственные уникальные вариации этого рецепта овощного пирога.
Напоминаем, недавно мы писали о том, как приготовить запеканку из рыбы "Баба-шарпанина".
Также мы писали о том, как испечь легендарную паляницу.