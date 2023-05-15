Допомагають схуднути: користь та шкода від вживання солоних огірків

Банка з соліннями, на якій лежить огірок. Фото: freepik.com

Солоні огірки містять деякі необхідні вітаміни та мінерали, а також мають низький вміст калорій, жиру та вуглеводів. Вони можуть бути легким перекусом, але також мають свої недоліки.

Про це пише GALVANIZED MEDIA.

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Користь для кишківника

За словами дієтолога, оскільки солоні огірки виготовляються з огірків, харчова цінність обох овочів однакова. Однак не варто повністю замінювати свіженькі огірки на квашені чи з'їдати за раз цілу банку, оскільки солоні огірки містять чималу концентрацію натрію, як і будь-яка інша консервація.

У результаті бродіння в банці з огірками поселяються "хороші" бактерії, які можуть допомогти в боротьбі з "поганими" та збалансувати мікробіом кишківника.

"Вживання ферментованих продуктів, як-от певних маринованих огірків, може, своєю чергою, допомогти підтримати здоров’я кишківника та сприяти збалансованій та різноманітній кишковій мікробіоті", — зазначила дієтологиня Лорен Манакер.

Дівчина тримає в руках шматочки огірків. Фото: freepik.com

Допоможуть схуднути та підтримувати імунітет

Крім того, солоні огірки — чудове рішення для тих, хто хоче схуднути, адже вони низькокалорійні. Але якщо ви стежите за рівнем натрію або вам потрібні продукти з більшим вмістом білка, то можна обрати щось інше.

Солоні огірки також допоможуть підтримувати здоров'я кісток та згортання крові, оскільки мають вітамін К, та підвищувати імунітет, завдяки вітаміну С. Тому варто з'їдати один чи три солоні огірки для підтримки здоров'я щодня.

"Загалом, солоні огірки можуть допомогти забезпечити необхідні поживні речовини для підтримки хорошого здоров’я", — зазначила членкиня медичної експертної ради Ліза Янг.

Разом з вітамінами солоні огірки також містять невелику кількість рослинних пігментів, які діють як антиоксиданти. Крім того, що вони борються зі стресом в організмі, ці сполуки також особливо необхідні для здоров’я очей.

Дівчина тримає в руках банку з маринованими огірками. Фото: freepik.com

Добова норма солоних огірків

Недоліком солоних огірків є чималий вміст натрію, висока кількість якого для людського організму є дуже шкідливою, що може призвести до підвищення тиску та затримки води.

За даними FDA, добова норма натрію становить менше ніж 2300 мг на день, і лише 100 г складають понад 35% норми.

Дієтологи радять вживати близько 2 300 мг натрію, що дорівнює лише одній чайній ложці кухонної солі. Але для тих, хто має проблеми з серцем або хто намагається знизити артеріальний тиск, рекомендується дотримуватися рівня від 1000 до 1500 мг. Оскільки середня порція солоних огірків містить понад 800 міліграмів натрію, це може бути не найкращою закускою для тих, у кого високий артеріальний тиск.

За словами дієтологів, варто споживати соління в помірних кількостях та вибирати з низьким вмістом натрію.

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