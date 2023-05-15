Помогают похудеть: польза и вред от употребления соленых огурцов

Банка с соленьями, на которой лежит огурец. Фото: freepik.com

Соленые огурцы содержат некоторые необходимые витамины и минералы, а также низкое содержание калорий, жира и углеводов. Они могут быть легким перекусом, но имеют свои недостатки.

Об этом пишет GALVANIZED MEDIA.

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Польза для кишечника

По словам диетолога, поскольку соленые огурцы производятся из огурцов, пищевая ценность обоих овощей одинакова. Однако не стоит полностью заменять свежие огурцы на соленые или съедать за раз целую банку, поскольку соленые огурцы содержат немалую концентрацию натрия, как и любая другая консервация.

В результате брожения в банке с огурцами поселяются "хорошие" бактерии, которые могут помочь в борьбе с "плохими" и сбалансировать микробиом кишечника.

"Употребление ферментированных продуктов, таких как определенные маринованные огурцы, может, в свою очередь, помочь поддержать здоровье кишечника и способствовать сбалансированной и разнообразной кишечной микробиоте", — отметила диетолог Лорен Манакер.

Девушка держит в руках кусочки огурцов. Фото: freepik.com

Помогут похудеть и поддерживать иммунитет

Кроме того, соленые огурцы — отличное решение для тех, кто хочет похудеть, ведь они низкокалорийны. Но если вы следите за уровнем натрия или нужны продукты с большим содержанием белка, то можно выбрать что-то другое.

Соленые огурцы также помогут поддерживать здоровье костей и свертываемость крови, поскольку имеют витамин К, и повышать иммунитет благодаря витамину С. Поэтому следует съедать один или три соленых огурца для поддержания здоровья ежедневно.

"В общем, соленые огурцы могут помочь обеспечить необходимые питательные вещества для поддержания хорошего здоровья", — отметила член медицинского экспертного совета Лиза Янг.

Вместе с витаминами соленые огурцы также содержат небольшое количество растительных пигментов, действующих в качестве антиоксидантов. Кроме того, что они борются со стрессом в организме, эти соединения также особенно необходимы для здоровья глаз.

Девушка держит банку с закатанными огурцами в руках. Фото: freepik.com

Дневная норма соленых огурцов

Недостатком соленых огурцов является немалое содержание натрия, высокое количество которого для человеческого организма очень вредно, что может привести к повышению давления и задержке воды.

По данным FDA, суточная норма натрия составляет менее 2300 мг в день, и только 100 г составляют более 35% нормы.

Диетологи советуют употреблять около 2300 мг натрия, что равно лишь одной чайной ложке поваренной соли. Но для тех, кто испытывает проблемы с сердцем или кто пытается снизить артериальное давление, рекомендуется соблюдать уровень от 1000 до 1500 мг. Поскольку средняя порция соленых огурцов содержит более 800 мг натрия, это может быть не лучшей закуской для тех, у кого высокое артериальное давление.

По словам диетологов, следует потреблять соление в умеренных количествах и выбирать с низким содержанием натрия.

Напомним, что старт сезона огурцов уже не за горами. Традиционно этот овощ сажают в конце мая, впрочем, ранние сорта можно сажать в теплицы уже сейчас. Сегодня расскажем вам о 7 лайфхаках, которые помогут вырастить богатейший урожай.