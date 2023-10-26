Коли квасити капусту в листопаді 2023 за місячним календарем — дати і поради

Господиня квасить капусту на зиму. Фото: pexels.com

У листопаді господарі та господині продовжують заготівлю хрумкої, соковитої та смачної квашеної капусти на зиму. Ця страва не тільки є вдалою закускою до будь-якого застілля, а й корисним продуктом, який здатен зміцнити імунітет та здоров'я. Щоб квашена капуста вийшла така як треба, багато хто звертає увагу на фазу Місяця.

Новини.LIVE розповідає, коли квасити капусту в листопаді 2023 року за місячним календарем та які нюанси слід звернути увагу. А також ділиться хитрощами приготування цієї закуски, щоб вона вийшла неперевершена.

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Фази Місяця у листопаді 2023 року

В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;

— з 1 по 12 листопада; Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;

— 13 листопада об 11:27 за київським часом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;

— з 14 по 26 листопада; Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;

— 27 листопада об 11:16 за київським часом; Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;

— з 28 по 30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Як фази Місяця впливають на заквашування капусти

Довіряти цей процес астрології і справді є сенс, адже науково доведено, що супутник Землі здатен впливати на все живе на планеті. Тож, бактерії, які запускають процес бродіння, також піддаються цьому впливу. Саме від життєдіяльності цих бактерій залежить, якою може вийти капусточка.

Фази місяця впливають на засолювання капусти наступним чином:

повня — продукт може стати занадто м'яким та прісним;

— продукт може стати занадто м'яким та прісним; спадний Місяць — бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, є ризик, що капуста погано просолиться або ж процес може зайняти більше часу;

— бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, є ризик, що капуста погано просолиться або ж процес може зайняти більше часу; молодик — капуста вийде занадто кислою, заготівля буде зберігатися не довго;

— капуста вийде занадто кислою, заготівля буде зберігатися не довго; Місяць, що росте — найвдаліший період для заквашування капусти. Страва виходить соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою й пікантною. Загалом ідеальною. Продукт добре зберігається і не втрачає своїх смакових якостей.

Господиня квасить капусту на зиму. Фото: pexels.com

Які дні у листопаді сприятливі для закваски капусти за місячним календарем

В листопаді найвдаліші дні для закваски капусти: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 число.

Це період, коли Місяць росте, тож страва буде дійсно ідеальною.

Які дні несприятливі для засолювання капусти в листопаді

Не варто засолювати капусту: 13, 27 листопада.

У ці дні страва вийде м'якою або занадто кислою, вона погано зберігатиметься й не принесе задоволення.

Смачна квашена капуста з журавлиною. Фото: google.com

Соління капусти у листопаді — на які прикмети звернути увагу

Найкращі дні для квашення капусти — понеділок, вівторок, четвер, неділя — страва точно вийде смачною.

Якщо помістити в банку з кислим продуктом гілочку осики, то заготівля не скисне.

Хто квасить капусту в радісному настрої, той отримає найкорисніший продукт.

Якщо квасити капусту в поганому настрої — страва вийде сопливою, гіркою і бридкою.

Яку капусту краще не солити

Краще не засолювати ранню капусту, молоді маленькі качани. Вони недостатньо тверді й дадуть мало соку.

Також не варто використовувати сорти, призначені для зберігання, через те, що вони зазвичай мають жорстке листя, яке буде ламатися, а соку не дасть.

Крім цього, не підходять для квашення "зелені" сорти.

Як квасити капусту — прості поради, які допоможуть зробити страву ідеальною

Щоб капуста була хрумка:

Не можна пересолювати. На 1 кілограм капусти — 1 столова ложка солі. Використовуйте для приготування тільки звичайну кухонну сіль. Слід обирати пізні сорти, вони більш тверді. Багато господинь, обирають капусту з грядки, яка пережила перший морозець. Заквашувати потрібно тільки в емальованому або скляному посуді! Добре розминайте нарізані овочі. Чим більше буде соку, тим смачніше заготівля. Якщо додаєте моркву, то не треба перетирати її занадто дрібно, заготівля стане водянистою. Не перестарайтеся зі спеціями. Перець горошком, лавровий лист повинні лише підкреслювати смак основного овоча, але не перебивати його. Капуста повинна бути покрита на 1 см розсолом, бо потемніє і швидко почне псуватися. Ємність з заготівлею ставте в миску, щоб сік бродіння не проливати на стіл. Кришки з металу під гніт використовувати не можна. Ідеальна температура для зберігання 0 – +2°С.

Заготівля квашеної капусти на зиму. Фото: google.com

Скільки часу кваситься капуста

Скільки за часом кваситиметься страва в листопаді залежить від якості та обсягу приготовленого продукту. В цілому страва буде готова не раніше, ніж через тиждень.

Щоб процес бродіння йшов швидше, необхідно, щоб температура у приміщенні, де зберігається продукт, був не нижче 18°С.

Скільки зберігається квашена капуста

Капуста може зберігатися у холодному місці або в холодильнику до пів року. При температурі до +10°С заготівля зберігається всього 3-5 днів.

Готуйте стільки продукту, щоб з’їсти його за кілька раз. Не потрібно зберігати капусту занадто довго. Вона все ж втрачає свій смак з часом.

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