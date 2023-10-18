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Бюджетний рецепт тушкованої капусти

18 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео
Тушкована капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт тушкованої капусти. Вона гарно підійде, як гарнір до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати, особливо, якщо у вас залишилася зайва капуста. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1,5 кг;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1- 2 шт;
  • перець болгарский 3 шт;
  • сметана 150 мл;
  • томатна паста 1 ст.л;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю та солодкий перець. 

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Капуста та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Далі беремо сіль та додаємо до капусти, щоб вона трохи пустила сік. Так капуста швидше приготується. 

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Капуста та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Далі беремо пательню, додаємо рослинну олію та починаємо смажити цибулю. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Потім до цибулі додаємо моркву та солодкий перець, все разом обсмажити. 

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Морква, цибуля та солодкий перець. Фото: YouTube @hospodynya

Коли солодкий перець став м'яким додаємо капусту. Все ретельно перемішати. 

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Додавання капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Накриваємо кришкою та тушкуємо протягом 30 хвилин. 

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Додавання сметани та томатної пасти. Фото: YouTube @hospodynya

Також під час приготування потрібно додати трохи звичайної води. 

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Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

В кінці додаємо 3 столові ложки сметани та 1 столову ложку томтаної пасти. 

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Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно додати сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати та готувати протягом кількох хвилин. Тушкована капуста готова, можна подвати, як у гарячому вигляді, так і в холодному. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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