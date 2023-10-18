Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео

Тушкована капуста. Фото: Freepik

Простий рецепт тушкованої капусти. Вона гарно підійде, як гарнір до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати, особливо, якщо у вас залишилася зайва капуста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

капуста 1,5 кг;

морква 1 шт;

цибуля 1- 2 шт;

перець болгарский 3 шт;

сметана 150 мл;

томатна паста 1 ст.л;

сіль, перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю та солодкий перець.

Капуста та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Далі беремо сіль та додаємо до капусти, щоб вона трохи пустила сік. Так капуста швидше приготується.

Капуста та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Далі беремо пательню, додаємо рослинну олію та починаємо смажити цибулю.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @hospodynya

Потім до цибулі додаємо моркву та солодкий перець, все разом обсмажити.

Морква, цибуля та солодкий перець. Фото: YouTube @hospodynya

Коли солодкий перець став м'яким додаємо капусту. Все ретельно перемішати.

Додавання капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Накриваємо кришкою та тушкуємо протягом 30 хвилин.

Додавання сметани та томатної пасти. Фото: YouTube @hospodynya

Також під час приготування потрібно додати трохи звичайної води.

Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

В кінці додаємо 3 столові ложки сметани та 1 столову ложку томтаної пасти.

Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно додати сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати та готувати протягом кількох хвилин. Тушкована капуста готова, можна подвати, як у гарячому вигляді, так і в холодному.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.