Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео

Бюджетний рецепт тушкованої капусти
Простий рецепт тушкованої капусти. Вона гарно підійде, як гарнір до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати, особливо, якщо у вас залишилася зайва капуста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- капуста 1,5 кг;
- морква 1 шт;
- цибуля 1- 2 шт;
- перець болгарский 3 шт;
- сметана 150 мл;
- томатна паста 1 ст.л;
- сіль, перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту, натерти моркву, нарізати цибулю та солодкий перець.
Далі беремо сіль та додаємо до капусти, щоб вона трохи пустила сік. Так капуста швидше приготується.
Далі беремо пательню, додаємо рослинну олію та починаємо смажити цибулю.
Потім до цибулі додаємо моркву та солодкий перець, все разом обсмажити.
Коли солодкий перець став м'яким додаємо капусту. Все ретельно перемішати.
Накриваємо кришкою та тушкуємо протягом 30 хвилин.
Також під час приготування потрібно додати трохи звичайної води.
В кінці додаємо 3 столові ложки сметани та 1 столову ложку томтаної пасти.
Також потрібно додати сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати та готувати протягом кількох хвилин. Тушкована капуста готова, можна подвати, як у гарячому вигляді, так і в холодному.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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