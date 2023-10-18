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Бюджетный рецепт тушеной капусты

18 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт тушеной капусты — видео
Тушеная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт тушеной капусты. Она хорошо подойдет, как гарнир к любому блюду. Обязательно попробуйте приготовить, особенно если у вас осталась лишняя капуста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • капуста 1,5 кг;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1-2 шт;
  • перец болгарский 3 шт;
  • сметана 150 мл;
  • томатная паста 1 ст.л;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, натереть морковь, порезать лук и сладкий перец.

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Капуста и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Затем берем соль и добавляем в капусту, чтобы она немного пустили сок. Так капуста побыстрее приготовится.

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Капуста и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Далее берем сковороду, добавляем растительное масло и начинаем жарить лук.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Затем в лук добавляем морковь и сладкий перец, все вместе обжарить.

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Морковь, лук и сладкий перец. Фото: YouTube @hospodynya

Когда сладкий перец стал мягким добавляем капусту. Все тщательно перемешать.

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Добавление капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Накрываем крышкой и тушим в течение 30 минут.

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Добавление сметаны и томатной пасты. Фото: YouTube @hospodynya

Также во время приготовления нужно добавить немного обыкновенной воды.

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Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

В конце добавляем 3 столовых ложки сметаны и 1 столовую ложку томтаной пасты.

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Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно добавить соль и чёрный перец. Все тщательно перемешать и готовить несколько минут. Тушеная капуста готова, можно подвать, как в горячем виде, так и в холодном.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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