Идеальный рецепт тушеной капусты — видео

Бюджетный рецепт тушеной капусты
Простой рецепт тушеной капусты. Она хорошо подойдет, как гарнир к любому блюду. Обязательно попробуйте приготовить, особенно если у вас осталась лишняя капуста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- капуста 1,5 кг;
- морковь 1 шт;
- лук 1-2 шт;
- перец болгарский 3 шт;
- сметана 150 мл;
- томатная паста 1 ст.л;
- соль, перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту, натереть морковь, порезать лук и сладкий перец.
Затем берем соль и добавляем в капусту, чтобы она немного пустили сок. Так капуста побыстрее приготовится.
Далее берем сковороду, добавляем растительное масло и начинаем жарить лук.
Затем в лук добавляем морковь и сладкий перец, все вместе обжарить.
Когда сладкий перец стал мягким добавляем капусту. Все тщательно перемешать.
Накрываем крышкой и тушим в течение 30 минут.
Также во время приготовления нужно добавить немного обыкновенной воды.
В конце добавляем 3 столовых ложки сметаны и 1 столовую ложку томтаной пасты.
Также нужно добавить соль и чёрный перец. Все тщательно перемешать и готовить несколько минут. Тушеная капуста готова, можно подвать, как в горячем виде, так и в холодном.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
Читайте Новини.LIVE!