Идеальный рецепт тушеной капусты — видео

Тушеная капуста. Фото: Freepik

Простой рецепт тушеной капусты. Она хорошо подойдет, как гарнир к любому блюду. Обязательно попробуйте приготовить, особенно если у вас осталась лишняя капуста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

капуста 1,5 кг;

морковь 1 шт;

лук 1-2 шт;

перец болгарский 3 шт;

сметана 150 мл;

томатная паста 1 ст.л;

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, натереть морковь, порезать лук и сладкий перец.

Капуста и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Затем берем соль и добавляем в капусту, чтобы она немного пустили сок. Так капуста побыстрее приготовится.

Капуста и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Далее берем сковороду, добавляем растительное масло и начинаем жарить лук.

Лук и морковь. Фото: YouTube @hospodynya

Затем в лук добавляем морковь и сладкий перец, все вместе обжарить.

Морковь, лук и сладкий перец. Фото: YouTube @hospodynya

Когда сладкий перец стал мягким добавляем капусту. Все тщательно перемешать.

Добавление капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Накрываем крышкой и тушим в течение 30 минут.

Добавление сметаны и томатной пасты. Фото: YouTube @hospodynya

Также во время приготовления нужно добавить немного обыкновенной воды.

Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

В конце добавляем 3 столовых ложки сметаны и 1 столовую ложку томтаной пасты.

Тушеная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно добавить соль и чёрный перец. Все тщательно перемешать и готовить несколько минут. Тушеная капуста готова, можно подвать, как в горячем виде, так и в холодном.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.