Дуже смачна та хрумка маринована капуста — відео рецепт

Маринована капуста. Фото: Freepik

Це рецепт дуже смачної маринованої капусти. Вона виходить хрумкою та ароматною, з нею завжди можна швидко зробити салат ыз цибулею, олією та зеленню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.

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Вам знадобиться:

капуста — 2 кг;

морква — 200 г;

вода — 1 л;

цукор — 165 г;

сіль — 2 ст.л.;

лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздика по 2 шт;

оцет —135 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту, це можна зробити будь-яким зручним способом для вас.

Подрібнена капуста. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно натерти моркву. Тепер будемо варити маринад.

Спеції для капусти. Фото: YouTube @SvitAlla

У воду додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздику по 2 шт.

Капуста з морквою. Фото: YouTube @SvitAlla

Коли вода закипіла, додаємо оцет. Капусту та моркву складаємо в ємність, все потрібно перемішати.

Капуста та маринад. Фото: YouTube @SvitAlla

Тепер заливаємо капусту нашим маринадом. Капусту залишаємо, час від часу її потрібно перемішувати. Потім відправляємо її в холодильник, через 6-8 годин вона будет готова.

Капуста в тарілці. Фото: YouTube @SvitAlla

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.