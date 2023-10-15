Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Маринована капуста, від якої за вуха не відтягнеш arrow

Маринована капуста, від якої за вуха не відтягнеш

15 жовтня 2023 08:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна та хрумка маринована капуста — відео рецепт
Маринована капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачної маринованої капусти. Вона виходить хрумкою та ароматною, з нею завжди можна швидко зробити салат ыз цибулею, олією та зеленню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • капуста — 2 кг;
  • морква — 200 г;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 165 г;
  • сіль — 2 ст.л.;
  • лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздика по 2 шт;
  • оцет —135 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту, це можна зробити будь-яким зручним способом для вас. 

null
Подрібнена капуста. Фото: YouTube @SvitAlla

Далі потрібно натерти моркву. Тепер будемо варити маринад. 

null
Спеції для капусти. Фото: YouTube @SvitAlla

У воду додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздику по 2 шт. 

null
Капуста з морквою. Фото: YouTube @SvitAlla

Коли вода закипіла, додаємо оцет. Капусту та моркву складаємо в ємність, все потрібно перемішати. 

null
Капуста та маринад. Фото: YouTube @SvitAlla

Тепер заливаємо капусту нашим маринадом. Капусту залишаємо, час від часу її потрібно перемішувати. Потім відправляємо її в холодильник, через 6-8 годин вона будет готова. 

null
Капуста в тарілці. Фото: YouTube @SvitAlla

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз