Дуже смачна та хрумка маринована капуста — відео рецепт

Маринована капуста, від якої за вуха не відтягнеш
Це рецепт дуже смачної маринованої капусти. Вона виходить хрумкою та ароматною, з нею завжди можна швидко зробити салат ыз цибулею, олією та зеленню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СвітАлла.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг;
- морква — 200 г;
- вода — 1 л;
- цукор — 165 г;
- сіль — 2 ст.л.;
- лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздика по 2 шт;
- оцет —135 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту, це можна зробити будь-яким зручним способом для вас.
Далі потрібно натерти моркву. Тепер будемо варити маринад.
У воду додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та духмяний, гвоздику по 2 шт.
Коли вода закипіла, додаємо оцет. Капусту та моркву складаємо в ємність, все потрібно перемішати.
Тепер заливаємо капусту нашим маринадом. Капусту залишаємо, час від часу її потрібно перемішувати. Потім відправляємо її в холодильник, через 6-8 годин вона будет готова.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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