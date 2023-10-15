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Маринованная капуста, от которой за уши не оттащишь

15 октября 2023 08:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусная и хрустящая маринованная капуста — видео рецепт
Маринованая капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень вкусной маринованой капусты. Она получается хрустящей и ароматной, с ней всегда можно быстро сделать салат с луком, растительным маслом и зеленью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг;
  • морковь — 200 г;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 165 г;
  • соль — 2 ст.л.;
  • лавровый лист, перец черный горошком и душистый, гвоздика по 2 шт;
  • уксус — 135 г.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, это можно сделать любым удобным способом.

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Измельченная капуста. Фото: YouTube @SvitAlla

Дальше нужно натереть морковь. Теперь будем варить маринад.

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Специи для капусты. Фото: YouTube @SvitAlla

В воду добавляем соль, лавровый лист, черный перец горошком и душистый, гвоздику по 2 шт.

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Капуста с морковью. Фото: YouTube @SvitAlla

Когда вода закипела добавляем уксус. Капусту и морковь складываем в емкость, все нужно перемешать.

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Капуста и маринад. Фото: YouTube @SvitAlla

Теперь заливаем капусту нашим маринадом. Капусту оставляем, иногда ее нужно перемешивать. Затем отправляем ее в холодильник, через 6-8 часов она будет готова.

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Капуста в тарелке. Фото: YouTube @SvitAlla

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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