Очень вкусная и хрустящая маринованная капуста — видео рецепт

Маринованная капуста, от которой за уши не оттащишь
Это рецепт очень вкусной маринованой капусты. Она получается хрустящей и ароматной, с ней всегда можно быстро сделать салат с луком, растительным маслом и зеленью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.
Вам понадобится:
- капуста — 2 кг;
- морковь — 200 г;
- вода — 1 л;
- сахар — 165 г;
- соль — 2 ст.л.;
- лавровый лист, перец черный горошком и душистый, гвоздика по 2 шт;
- уксус — 135 г.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту, это можно сделать любым удобным способом.
Дальше нужно натереть морковь. Теперь будем варить маринад.
В воду добавляем соль, лавровый лист, черный перец горошком и душистый, гвоздику по 2 шт.
Когда вода закипела добавляем уксус. Капусту и морковь складываем в емкость, все нужно перемешать.
Теперь заливаем капусту нашим маринадом. Капусту оставляем, иногда ее нужно перемешивать. Затем отправляем ее в холодильник, через 6-8 часов она будет готова.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
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