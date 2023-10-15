Очень вкусная и хрустящая маринованная капуста — видео рецепт

Маринованая капуста. Фото: Freepik

Это рецепт очень вкусной маринованой капусты. Она получается хрустящей и ароматной, с ней всегда можно быстро сделать салат с луком, растительным маслом и зеленью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СвитАлла.

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — 2 кг;

морковь — 200 г;

вода — 1 л;

сахар — 165 г;

соль — 2 ст.л.;

лавровый лист, перец черный горошком и душистый, гвоздика по 2 шт;

уксус — 135 г.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, это можно сделать любым удобным способом.

Измельченная капуста. Фото: YouTube @SvitAlla

Дальше нужно натереть морковь. Теперь будем варить маринад.

Специи для капусты. Фото: YouTube @SvitAlla

В воду добавляем соль, лавровый лист, черный перец горошком и душистый, гвоздику по 2 шт.

Капуста с морковью. Фото: YouTube @SvitAlla

Когда вода закипела добавляем уксус. Капусту и морковь складываем в емкость, все нужно перемешать.

Капуста и маринад. Фото: YouTube @SvitAlla

Теперь заливаем капусту нашим маринадом. Капусту оставляем, иногда ее нужно перемешивать. Затем отправляем ее в холодильник, через 6-8 часов она будет готова.

Капуста в тарелке. Фото: YouTube @SvitAlla

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.