Дуже смачна квашена капуста — відео рецепт

Правильний рецепт квашеної капусти на зиму, перевірений роками
Квашена капуста у власному соці виходить дуже хрумка і смачна. Цей рецепт перевірений роками, адже так квасили наші бабусі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- капуста 1 кг;
- морква 80 г;
- сіль 20 г;
- лавровий листок;
- перець чорний горошок.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту потрібно вибрати пізнього сорту.
Далі потрібно натерти моркву.
Тепер до моркви та капусти додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на один кілограм капусти.
Капусту та моркву потрібно ретельно перемішати, щоб пішов сік.
На дно трилітрової банки кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного перцю.
Далі вкладаємо капусту в банку. Банку ставимо на тарілку та залишаємо капусту кваситися.
Кожного дня капусту потрібно проколювати, це потрібно для того, щоб не було гіркого смаку. Капуста буде кваситися 3-6 днів при кімнатній температурі. Далі капусту потрібно перемістити для зберігання в холодильник або прохолодне місце.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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