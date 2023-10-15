Дуже смачна квашена капуста — відео рецепт

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашена капуста у власному соці виходить дуже хрумка і смачна. Цей рецепт перевірений роками, адже так квасили наші бабусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

капуста 1 кг;

морква 80 г;

сіль 20 г;

лавровий листок;

перець чорний горошок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту потрібно вибрати пізнього сорту.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі потрібно натерти моркву.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тепер до моркви та капусти додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на один кілограм капусти.

Капуста, морква та сіль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Капусту та моркву потрібно ретельно перемішати, щоб пішов сік.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно трилітрової банки кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного перцю.

Капуста в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі вкладаємо капусту в банку. Банку ставимо на тарілку та залишаємо капусту кваситися.

Проколювання капусти. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Кожного дня капусту потрібно проколювати, це потрібно для того, щоб не було гіркого смаку. Капуста буде кваситися 3-6 днів при кімнатній температурі. Далі капусту потрібно перемістити для зберігання в холодильник або прохолодне місце.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.