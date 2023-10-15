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Правильний рецепт квашеної капусти на зиму, перевірений роками

15 жовтня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна квашена капуста — відео рецепт
Квашена капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашена капуста у власному соці виходить дуже хрумка і смачна. Цей рецепт перевірений роками, адже так квасили наші бабусі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1 кг;
  • морква 80 г;
  • сіль 20 г;
  • лавровий листок;
  • перець чорний горошок. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту потрібно вибрати пізнього сорту. 

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Свіжа капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі потрібно натерти моркву. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тепер до моркви та капусти додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на один кілограм капусти. 

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Капуста, морква та сіль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Капусту та моркву потрібно ретельно перемішати, щоб пішов сік. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно трилітрової банки кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного перцю. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі вкладаємо капусту в банку. Банку ставимо на тарілку та залишаємо капусту кваситися. 

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Проколювання капусти. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Кожного дня капусту потрібно проколювати, це потрібно для того, щоб не було гіркого смаку.  Капуста буде кваситися 3-6 днів при кімнатній температурі.  Далі капусту потрібно перемістити для зберігання в холодильник або прохолодне місце. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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