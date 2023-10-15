Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Правильный рецепт квашеной капусты на зиму, проверенный годами arrow

Правильный рецепт квашеной капусты на зиму, проверенный годами

15 октября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусная квашеная капуста — видео рецепт
Квашеная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашеная капуста в собственном соке получается очень хрустящая и вкусная. Этот рецепт проверен годами, ведь так квасили наши бабушки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста 1 кг;
  • морковь 80 г;
  • соль 20 г;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту нужно выбрать позднего сорта.

null
Свежая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Дальше нужно натереть морковь.

null
Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Теперь в морковь и капусту добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на один килограмм капусты.

null
Капуста, морковь и соль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Капусту и морковь следует тщательно перемешать, чтобы пошел сок.

null
Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно трехлитровой банки кладем лавровый лист и несколько горошин черного перца.

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее укладываем капусту в банку. Банку ставим на тарелку и оставляем капусту кваситься.

null
Прокалывание капусты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Каждый день капусту нужно прокалывать, это нужно для того, чтобы не было горького вкуса. Капуста будет кваситься 3-6 дней при комнатной температуре. Далее капусту нужно переместить для хранения в холодильник или в прохладное место.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз