Очень вкусная квашеная капуста — видео рецепт

Правильный рецепт квашеной капусты на зиму, проверенный годами
Квашеная капуста в собственном соке получается очень хрустящая и вкусная. Этот рецепт проверен годами, ведь так квасили наши бабушки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.
Вам понадобится:
- капуста 1 кг;
- морковь 80 г;
- соль 20 г;
- лавровый лист;
- черный перец горошек.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту нужно выбрать позднего сорта.
Дальше нужно натереть морковь.
Теперь в морковь и капусту добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на один килограмм капусты.
Капусту и морковь следует тщательно перемешать, чтобы пошел сок.
На дно трехлитровой банки кладем лавровый лист и несколько горошин черного перца.
Далее укладываем капусту в банку. Банку ставим на тарелку и оставляем капусту кваситься.
Каждый день капусту нужно прокалывать, это нужно для того, чтобы не было горького вкуса. Капуста будет кваситься 3-6 дней при комнатной температуре. Далее капусту нужно переместить для хранения в холодильник или в прохладное место.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
Читайте Новини.LIVE!