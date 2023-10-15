Очень вкусная квашеная капуста — видео рецепт

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Квашеная капуста в собственном соке получается очень хрустящая и вкусная. Этот рецепт проверен годами, ведь так квасили наши бабушки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

капуста 1 кг;

морковь 80 г;

соль 20 г;

лавровый лист;

черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту нужно выбрать позднего сорта.

Свежая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Дальше нужно натереть морковь.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Теперь в морковь и капусту добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на один килограмм капусты.

Капуста, морковь и соль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Капусту и морковь следует тщательно перемешать, чтобы пошел сок.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

На дно трехлитровой банки кладем лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Капуста в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее укладываем капусту в банку. Банку ставим на тарелку и оставляем капусту кваситься.

Прокалывание капусты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Каждый день капусту нужно прокалывать, это нужно для того, чтобы не было горького вкуса. Капуста будет кваситься 3-6 дней при комнатной температуре. Далее капусту нужно переместить для хранения в холодильник или в прохладное место.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.