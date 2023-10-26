Когда квасить капусту в ноябре 2023 года по лунному календарю — даты и советы

Хозяйка квасит капусту на зиму. Фото: pexels.com

В ноябре хозяева и хозяйки продолжают заготовку хрустящей, сочной и вкусной квашеной капусты на зиму. Это блюдо не только является удачной закуской к любому застолью, но и полезным продуктом, способным укрепить иммунитет и здоровье. Чтобы квашеная капуста получилась такая как надо, многие обращают внимание на фазу Луны.

Новини.LIVE рассказывает, когда квасить капусту в ноябре 2023 по лунному календарю и на какие нюансы следует обратить внимание. А также делится хитростями приготовления этой закуски, чтобы она получилась непревзойденная.

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Фазы Луны в ноябре 2023 года

В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;

— с 1 по 12 ноября; Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;

— 13 ноября в 11:27 по киевскому времени; Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;

— с 14 по 26 ноября; Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;

— 27 ноября в 11:16 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;

— с 28 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Как фазы Луны влияют на заквашивание капусты

Доверять этот процесс астрологии действительно есть смысл, ведь научно доказано, что спутник Земли способен влиять на все живое на планете. Итак, бактерии, запускающие процесс брожения, также подвержены этому воздействию. Именно от жизнедеятельности этих бактерий зависит, какой может получиться капусточка.

Фазы луны влияют на засолку капусты следующим образом:

полнолуние — продукт может стать слишком мягким и пресным;

— продукт может стать слишком мягким и пресным; убывающая Луна — бактерии, ответственные за брожение, менее активны, есть риск, что капуста плохо просолится или же процесс может занять больше времени;

— бактерии, ответственные за брожение, менее активны, есть риск, что капуста плохо просолится или же процесс может занять больше времени; новолуние — капуста получится слишком кислой, заготовка будет храниться недолго;

— капуста получится слишком кислой, заготовка будет храниться недолго; растущая Луна — самый удачный период для заквашивания капусты. Блюдо получается сочным, хрустящим, в меру сладким и кислым и пикантным. В общем, идеальным. Продукт хорошо сохраняется и не теряет своих вкусовых качеств.

Хозяйка квасит капусту на зиму. Фото: pexels.com

Какие дни в ноябре благоприятны для закваски капусты по лунному календарю

В ноябре самые удачные дни для закваски капусты: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 число.

Это период, когда Луна растет, поэтому блюдо будет действительно идеальным.

Какие дни неблагоприятны для засолки капусты в ноябре

Не стоит засаливать капусту: 13, 27 ноября.

В эти дни блюдо получится мягким или слишком кислым, оно будет плохо храниться и не доставит удовольствия.

Вкусная квашеная капуста с клюквой. Фото: google.com

Соление капусты в ноябре — на какие приметы обратить внимание

Лучшие дни для квашения капусты — понедельник, вторник, четверг, воскресенье — блюдо точно получится вкусным.

Если поместить в банку с кислым продуктом веточку осины, то заготовка не скиснет.

Кто квасит капусту в радостном настроении, тот получит самый полезный продукт.

Если квасить капусту в плохом настроении — блюдо получится сопливым, горьким и гадким.

Какую капусту лучше не солить

Лучше не засаливать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны. Они недостаточно жесткие и дадут мало сока.

Также не стоит использовать сорта, предназначенные для хранения, из-за того, что они обычно имеют жесткие листья, которые будут ломаться, а сока не дадут.

Кроме этого, не подходят для квашения "зеленые" сорта.

Как квасить капусту — простые советы, которые помогут сделать блюдо идеальным

Чтобы капуста была хрустящая:

Нельзя пересаливать. На 1 килограмм капусты — 1 столовая ложка соли. Используйте для приготовления только обычную поваренную соль. Следует выбирать поздние сорта, они более жесткие. Многие хозяйки выбирают капусту из грядки, которая пережила первый мороз. Заквашивать нужно только в эмалированной или стеклянной посуде! Хорошо разминайте нарезанные овощи. Чем больше будет сока, тем вкуснее заготовка. Если добавляете морковь, то не нужно перетирать ее слишком мелко, заготовка станет водянистой. Не переусердствуйте со специями. Перец горошком, лавровый лист должен лишь подчеркивать вкус основного овоща, но не перебивать его. Капуста должна быть покрыта на 1 см рассолом, потому что потемнеет и быстро начнет портиться. Емкость с заготовкой ставьте в миску, чтобы сок брожения не проливался на стол. Крышки из металла под фитиль использовать нельзя. Идеальная температура для хранения 0 – +2°С.

Заготовка квашеной капусты на зиму. Фото: google.com

Сколько времени квасится капуста

Сколько по времени будет кваситься блюдо в ноябре зависит от качества и объема приготовленного продукта. В целом блюдо будет готово не раньше, чем через неделю.

Чтобы процесс брожения шел быстрее, необходимо, чтобы температура в помещении, где хранится продукт, была не ниже 18°С.

Сколько хранится квашеная капуста

Капуста может храниться в холодном месте или в холодильнике до полугода. При температуре до +10°С заготовка сохраняется всего 3-5 дней.

Готовьте столько продукта, чтобы съесть его за несколько раз. Не нужно хранить капусту слишком долго. Она все же теряет свой вкус со временем.

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